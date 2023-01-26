Губерниев: «Давайте переживать не за Дзюбу, а за учителей, врачей и журналистов, у которых зарплата поменьше»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев порассуждал о будущем нападающего Артема Дзюбы.

34-летний футболист ведет переговоры с «Пари НН», но договориться пока не удается из-за разногласий по размеру зарплаты.

«Дзюба – дорогой футболист и его не могут потянуть клубы, поэтому он 2,5 месяца не может найти себе команду.

У него есть свои требования и запросы. Артем – богатый человек. У него все хорошо, поверьте!

Давайте мы будем переживать не за Артема, а за других персонажей. Например, за учителей, врачей и журналистов, у которых зарплата чуть меньше, чем у Дзюбы», – сказал Губерниев.

Дзюба – свободный агент.

В ноябре он расторг контракт с «Адана Демирспором».

В Турции форвард забил 1 гол в 5 матчах.

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