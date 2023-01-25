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    Губерниев: «Не знаю, почему «Спартак» не отстранил Промеса. Ничего хорошего это не сулит»

    Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался о ситуации полузащитника «Спартака» Квинси Промеса.

    «Почему «Спартак» не отстраняет от тренировок подозреваемого в преступлениях Промеса? Не знаю. Это проблема «Спартака» — если клуб ничего не смущает, то это их дело.

    С моей точки зрения, ситуация с Промесом очень странная и, конечно, в плане имиджа она ничего хорошего «Спартаку» не сулит. Но решать им», — сказал Губерниев.

    • Промес самостоятельно тренируется в Москве, в то время как «Спартак» проводит сбор в ОАЭ.
    • Вероятная причина отсутствия Промеса в ОАЭ – риск экстрадиции в Нидерланды, где Квинси интересен правоохранительным органам.
    • Сезон РПЛ возобновится в марте.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +531

      rac531 8 минут назад

      А почему «Зенит» не отстранил Кокорина, когда суд признал его уголовным претупником?

      А почему руководство «Зенит»а сочло необходимым наградить уголовника Кокорина золотой медалью чемпиона?

      0
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      Рейтинг: +10

      poodsepido 18 минут назад


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      Рейтинг: +6234

      maior-60 26 минут назад

      Чмо грибатое..

      1
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      Рейтинг: +20673

      derrik2000 56 минут назад

      Чегой-то губерниев об имидже Спартака стал так усердно беспокоится?

      5
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      Рейтинг: +28090

      JTherry 1 час назад

      Губер в каждой бочке затычка, отрабатывает "заказ" от Алёшеньки (на газовом медиа-кАнале) на Промеса за 30000 рубликов... в плане имиджа Спартак сам разберется, что и как будет сделано, без подсказок "бакланов" с северных болот...

      7
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      Рейтинг: +16869

      Barmaleushka > JTherry 14 минут назад

      На х.й(я извиняюсь)кому-то нужны ваши заморочки . Ох уж это завышенное самомнение зиганутых сектантов , подгоняемых своей оголтелой "атаманшей". Разбирайтесь на здоровье . Только от и битесь от Зенита .

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      Рейтинг: +5803

      Enter2006 1 час назад

      Почему тебя не отстраняют му*дака, который о Малафееве на весь мир в прямом эфире сказал бред, как тебя земля до сих пор носит говночмо???

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