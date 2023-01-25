Губерниев: «Не знаю, почему «Спартак» не отстранил Промеса. Ничего хорошего это не сулит»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался о ситуации полузащитника «Спартака» Квинси Промеса.

«Почему «Спартак» не отстраняет от тренировок подозреваемого в преступлениях Промеса? Не знаю. Это проблема «Спартака» — если клуб ничего не смущает, то это их дело.

С моей точки зрения, ситуация с Промесом очень странная и, конечно, в плане имиджа она ничего хорошего «Спартаку» не сулит. Но решать им», — сказал Губерниев.

Промес самостоятельно тренируется в Москве, в то время как «Спартак» проводит сбор в ОАЭ.

Вероятная причина отсутствия Промеса в ОАЭ – риск экстрадиции в Нидерланды, где Квинси интересен правоохранительным органам.

Сезон РПЛ возобновится в марте.

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