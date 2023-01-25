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  • Губерниев: «Не знаю, почему «Спартак» не отстранил Промеса. Ничего хорошего это не сулит»

Губерниев: «Не знаю, почему «Спартак» не отстранил Промеса. Ничего хорошего это не сулит»

25 января 2023, 17:09
20

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался о ситуации полузащитника «Спартака» Квинси Промеса.

«Почему «Спартак» не отстраняет от тренировок подозреваемого в преступлениях Промеса? Не знаю. Это проблема «Спартака» — если клуб ничего не смущает, то это их дело.

С моей точки зрения, ситуация с Промесом очень странная и, конечно, в плане имиджа она ничего хорошего «Спартаку» не сулит. Но решать им», — сказал Губерниев.

  • Промес самостоятельно тренируется в Москве, в то время как «Спартак» проводит сбор в ОАЭ.
  • Вероятная причина отсутствия Промеса в ОАЭ – риск экстрадиции в Нидерланды, где Квинси интересен правоохранительным органам.
  • Сезон РПЛ возобновится в марте.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Промес Квинси Губерниев Дмитрий
Комментарии (20)
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Enter2006
1674656843
Почему тебя не отстраняют му*дака, который о Малафееве на весь мир в прямом эфире сказал бред, как тебя земля до сих пор носит говночмо???
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JTherry
1674657986
Губер в каждой бочке затычка, отрабатывает "заказ" от Алёшеньки (на газовом медиа-кАнале) на Промеса за 30000 рубликов... в плане имиджа Спартак сам разберется, что и как будет сделано, без подсказок "бакланов" с северных болот...
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derrik2000
1674659312
Чегой-то губерниев об имидже Спартака стал так усердно беспокоится?
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maior-60
1674661142
Чмо грибатое..
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шахта Заполярная
1674663088
Губа, без сопливых скользко.
Ответить
ААМ
1674664099
Мораль - это не для сегодняшнего СПАМа
Ответить
Freyd
1674668557
Губерниев,завали уже свою вонялку,из-за спины видны уши ****
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Эном айс
1674671459
Какой вывизг эмоций на высказанное мнение ..) Опять сарайкины ворота снесут. И что такого Губер сказал?))
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NewLife
1674671830
Чем больше синитовских жополизов в эфире, тем больше презрения к этому клубу. Как же вас бесит успех Промеса, не чета евро-отбросам, приобретенным вами за деньги пенсионеров.
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ySS
1674672086
"Имидж - ничто, жажда - всё") Журналюги гонят волну, вот и матчтвешный болтун решил обозначится. Покушение, наркотики... следующее должно быть терроризм) Главное, как играет
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