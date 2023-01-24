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  • Зарема: «Зенит» уже два месяца не уймется, что лучший игрок РПЛ выступает за «Спартак»

Зарема: «Зенит» уже два месяца не уймется, что лучший игрок РПЛ выступает за «Спартак»

24 января 2023, 18:21
22

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, считает, что информационная шумиха вокруг Квинси Промеса спровоцирована «Зенитом».

«Промесу надо абстрагироваться от ситуации, в которой он оказался. Вспомните, как его «Матч ТВ» травил, когда только должен был прийти, и сейчас травят проплаченные телеграм-каналы.

Вспомните историю с Веллитоном, Эменике... Каждый раз, когда в «Спартаке» появляется футболист, который признается лучшим в РПЛ, кое-кому это не нравится, и ищут повод раздуть, проплатить блогерам, но ничего не получится у них.

«Зенит» уже два месяца не уймется, что лучший игрок РПЛ – футболист «Спартака», а не их многомиллионный бразилец. И так будет всегда.

Радует то, что болельщики всегда поддерживают своих любимчиков, поэтому вся возня воспринимается, как белый шум. Вернее, блекло-голубой», – сказала Зарема.

  • Голландец не полетел с командой на сбор в ОАЭ.
  • Возможно, это связано с риском экстрадиции в Нидерланды, где футболиста подозревают в совершении преступлений.
  • В этом сезоне Промес забил 17 голов и сделал 7 ассистов в 23 матчах.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Промес Квинси Салихова Зарема
Комментарии (22)
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VVM1964
1674574130
Ну и кто скажет, что она не права ?...
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Эном айс
1674575813
Ну, раз лучший.., значит на "красную " зону поедет..
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порт
1674576394
Совсем плоха бабёнка.
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Красногвардейчик
1674576530
То есть, в Голландии заговор против Спартака? Ясно...понятно))))
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mihail200606
1674576687
Да зенит чемпион уже в этом сезоне,че им там волноваться из-за вас
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R_a_i_n
1674578778
Вот в чем соглашусь, так это травля на срач-тв перед возвращением. Все в один голос орали, что он отработанный материал!
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Spirit_78
1674579161
Вроде казалось, что она перестала свои комплексы изливать в медийное пространство. Но, видимо, никогда не перестанет.
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Вомбат
1674582744
Зенит уже 2 месяца без аппетита из-за того, что дешевый голландец из Москвы осенью играл лучше, чем дорогой бразилец из Петербурга. Просто ничего не кушает, пьет только воду. Но пусть Зарема не расслабляется. Очередная порция кокаина уже готова и скоро отправится по трубе к месту разрыва Северного потока. На ней отпечатки пальцев ненавистного Зениту голландца. Отпечатки поддельные, и добыты преступным путем, но Зенит уже проплатил голландской прокуратуре, чтобы там не особо разбирались.
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