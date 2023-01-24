Зарема: «Зенит» уже два месяца не уймется, что лучший игрок РПЛ выступает за «Спартак»

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, считает, что информационная шумиха вокруг Квинси Промеса спровоцирована «Зенитом».

«Промесу надо абстрагироваться от ситуации, в которой он оказался. Вспомните, как его «Матч ТВ» травил, когда только должен был прийти, и сейчас травят проплаченные телеграм-каналы.

Вспомните историю с Веллитоном, Эменике... Каждый раз, когда в «Спартаке» появляется футболист, который признается лучшим в РПЛ, кое-кому это не нравится, и ищут повод раздуть, проплатить блогерам, но ничего не получится у них.

«Зенит» уже два месяца не уймется, что лучший игрок РПЛ – футболист «Спартака», а не их многомиллионный бразилец. И так будет всегда.

Радует то, что болельщики всегда поддерживают своих любимчиков, поэтому вся возня воспринимается, как белый шум. Вернее, блекло-голубой», – сказала Зарема.

Голландец не полетел с командой на сбор в ОАЭ.

Возможно, это связано с риском экстрадиции в Нидерланды, где футболиста подозревают в совершении преступлений.

В этом сезоне Промес забил 17 голов и сделал 7 ассистов в 23 матчах.

Получи до 10 000 рублей за регистрацию