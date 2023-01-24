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    Зарема: «Зенит» уже два месяца не уймется, что лучший игрок РПЛ выступает за «Спартак»

    Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, считает, что информационная шумиха вокруг Квинси Промеса спровоцирована «Зенитом».

    «Промесу надо абстрагироваться от ситуации, в которой он оказался. Вспомните, как его «Матч ТВ» травил, когда только должен был прийти, и сейчас травят проплаченные телеграм-каналы.

    Вспомните историю с Веллитоном, Эменике... Каждый раз, когда в «Спартаке» появляется футболист, который признается лучшим в РПЛ, кое-кому это не нравится, и ищут повод раздуть, проплатить блогерам, но ничего не получится у них.

    «Зенит» уже два месяца не уймется, что лучший игрок РПЛ – футболист «Спартака», а не их многомиллионный бразилец. И так будет всегда.

    Радует то, что болельщики всегда поддерживают своих любимчиков, поэтому вся возня воспринимается, как белый шум. Вернее, блекло-голубой», – сказала Зарема.

    • Голландец не полетел с командой на сбор в ОАЭ.
    • Возможно, это связано с риском экстрадиции в Нидерланды, где футболиста подозревают в совершении преступлений.
    • В этом сезоне Промес забил 17 голов и сделал 7 ассистов в 23 матчах.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 18:21
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +16860

      Barmaleushka 17 минут назад

      Ля , да это массовое помешательство . Кто тут не унимается видно невооружённым взглядом .
      Видимо Федун интерес потерял к свой пассии , вот она и вертится ужиком .

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      Рейтинг: +33329

      VVM1964 20 минут назад

      Ну и кто скажет, что она не права ?...

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