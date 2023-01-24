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    Слуцкий объяснил, почему «Локомотив» и «Динамо» не хотят отпускать Баринова и Смолова

    Экс-тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал интерес европейских клубов к полузащитнику «Локомотива» Дмитрия Баринова и нападающему «Динамо» Федору Смолову.

    «Вопрос в том, какие есть договорeнности у футболистов с клубом, сколько осталось контракта и прочее. Какие бы ты деньги ни выручил за Баринова и Смолова, сейчас их не так просто потратить на трансферном рынке для российских клубов. Понятно, что сейчас русские игроки на вес золота.

    У «Рубина» забрали Старфельта за 5 миллионов евро? У нас, когда и Макаров ушeл за 10 миллионов, возникли проблемы. Дело не в этом. Мы позиционировали себя как клуб, что мы берeм и продаeм.

    По моей косвенной информации, ни «Локомотив», ни «Динамо» не нуждаются в тех деньгах, которые могут заплатить за этих игроков. Да, если бы за Баринова предложили 20 миллионов евро, наверное, это круто и все бы пошли на сделку. Деньги, которые они могут получить — капля в море в их бюджете», — сказал Слуцкий в эфире «Коммент.Шоу».

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    Источник: «Чемпионат»

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