Соболев рассказал, как проходит первый зимний сбор «Спартака»

Соболев? Я уж и забыл, кто это. А это падающее от малейшего ветерка бревно, орущее матом на всех вокруг и бьющее соперников кулаками В СПИНУ в драке. И да, еще Соболев любимчик "тренера" Валеры...(((
Нападающий «Спартака» Александр Соболев высказался о подготовке команды ко второй части сезона.
- Сбор спартаковцев проходит в Дубае.
- В воскресенье команда победила АГМК (3:1) в товарищеском матче.
- Соболев забил 3-й гол в игре.
«Первая игра всегда проходит тяжело – под нагрузками. Лично я готов процентов на 60-70.
Учитывая, что это была первая игра года, считаю, что мы провели еe достойно – как первый тайм, так и второй.
АГМК – хороший соперник, знаю некоторых ребят оттуда, например, Виталия Денисова, вместе играли в «Крыльях».
Первые десять дней подготовки оценю отлично. Главное в команде – это атмосфера, поэтому сборы проходят легко, я этого времени даже не заметил.
На тренировках все работают и выкладываются, у всех видно желание, это очень меня радует», – заявил Соболев.
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