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    Соболев рассказал, как проходит первый зимний сбор «Спартака»

    Нападающий «Спартака» Александр Соболев высказался о подготовке команды ко второй части сезона.

    • Сбор спартаковцев проходит в Дубае.
    • В воскресенье команда победила АГМК (3:1) в товарищеском матче.
    • Соболев забил 3-й гол в игре.

    «Первая игра всегда проходит тяжело – под нагрузками. Лично я готов процентов на 60-70.

    Учитывая, что это была первая игра года, считаю, что мы провели еe достойно – как первый тайм, так и второй.

    АГМК – хороший соперник, знаю некоторых ребят оттуда, например, Виталия Денисова, вместе играли в «Крыльях».

    Первые десять дней подготовки оценю отлично. Главное в команде – это атмосфера, поэтому сборы проходят легко, я этого времени даже не заметил.

    На тренировках все работают и выкладываются, у всех видно желание, это очень меня радует», – заявил Соболев.

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    Источник: ютуб-канал «Спартака»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +18665

      Cleaner 47 минут назад

      Соболев? Я уж и забыл, кто это. А это падающее от малейшего ветерка бревно, орущее матом на всех вокруг и бьющее соперников кулаками В СПИНУ в драке. И да, еще Соболев любимчик "тренера" Валеры...(((

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      Рейтинг: +100024

      zigbert 59 минут назад

      Хорошая подготовка на сборах залог дальнейших побед. Удачи вам ребята.

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