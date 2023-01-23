Соболев рассказал, как проходит первый зимний сбор «Спартака»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев высказался о подготовке команды ко второй части сезона.

Сбор спартаковцев проходит в Дубае.

В воскресенье команда победила АГМК (3:1) в товарищеском матче.

Соболев забил 3-й гол в игре.

«Первая игра всегда проходит тяжело – под нагрузками. Лично я готов процентов на 60-70.

Учитывая, что это была первая игра года, считаю, что мы провели еe достойно – как первый тайм, так и второй.

АГМК – хороший соперник, знаю некоторых ребят оттуда, например, Виталия Денисова, вместе играли в «Крыльях».

Первые десять дней подготовки оценю отлично. Главное в команде – это атмосфера, поэтому сборы проходят легко, я этого времени даже не заметил.

На тренировках все работают и выкладываются, у всех видно желание, это очень меня радует», – заявил Соболев.

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