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    «Подписать его – все равно что сыграть в русскую рулетку. Все идет к завершению карьеры». Петржела – о Дзюбе

    Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о будущем экс-форварда сборной России Артема Дзюбы.

    «Все идет к тому, что Дзюба завершит карьеру. Когда-то он был на вершине, но возраст берет свое. Грустно осознавать, что когда-то сильный игрок прощается с футбол таким образом. Артем никакому не нужен. К сожалению, это правда.

    Даже если Дзюба сильно попросит Станислава Черчесова, в «Ференцварош» его все равно не возьмут. В Европе никто не любит медленных и возрастных форвардов. У иностранных клубов нет никаких преимуществ от подписания Дзюбы. Никто не знает, какой его реальный уровень игры.

    Подписать сейчас Дзюбу – все равно, что сыграть в русскую рулетку. Можно получить мотивированного игрока с желанием играть, а можно ленивого и самовлюбленного, который испортит атмосферу в команде», – сказал Петржела.

    • 34-летний Дзюба – свободный агент.
    • В ноябре он расторг контракт с «Адана Демирспором».
    • В Турции форвард забил 1 гол в 5 матчах.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +186

      eugen-han 41 минуту назад

      Подписать то можно на полгода, но на условиях, которые не подойдут самому Дзюбе, который вряд ли согласится на весьма малую зарплату. Ему то наверное нужен контракт весомый и желательно на не менее 2-ух лет. Пример Кокорина ему не даёт покоя.
      Конечно по хорошему ему надо завязывать, по крайней мере на высшем уровне,- это РПЛ, а в первой лиге... возможно, но захочет ли?

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