«Подписать его – все равно что сыграть в русскую рулетку. Все идет к завершению карьеры». Петржела – о Дзюбе

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о будущем экс-форварда сборной России Артема Дзюбы.

«Все идет к тому, что Дзюба завершит карьеру. Когда-то он был на вершине, но возраст берет свое. Грустно осознавать, что когда-то сильный игрок прощается с футбол таким образом. Артем никакому не нужен. К сожалению, это правда.

Даже если Дзюба сильно попросит Станислава Черчесова, в «Ференцварош» его все равно не возьмут. В Европе никто не любит медленных и возрастных форвардов. У иностранных клубов нет никаких преимуществ от подписания Дзюбы. Никто не знает, какой его реальный уровень игры.

Подписать сейчас Дзюбу – все равно, что сыграть в русскую рулетку. Можно получить мотивированного игрока с желанием играть, а можно ленивого и самовлюбленного, который испортит атмосферу в команде», – сказал Петржела.

34-летний Дзюба – свободный агент.

В ноябре он расторг контракт с «Адана Демирспором».

В Турции форвард забил 1 гол в 5 матчах.

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