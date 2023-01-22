«Подписать его – все равно что сыграть в русскую рулетку. Все идет к завершению карьеры». Петржела – о Дзюбе

Подписать то можно на полгода, но на условиях, которые не подойдут самому Дзюбе, который вряд ли согласится на весьма малую зарплату. Ему то наверное нужен контракт весомый и желательно на не менее 2-ух лет. Пример Кокорина ему не даёт покоя.
Конечно по хорошему ему надо завязывать, по крайней мере на высшем уровне,- это РПЛ, а в первой лиге... возможно, но захочет ли?
Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о будущем экс-форварда сборной России Артема Дзюбы.
«Все идет к тому, что Дзюба завершит карьеру. Когда-то он был на вершине, но возраст берет свое. Грустно осознавать, что когда-то сильный игрок прощается с футбол таким образом. Артем никакому не нужен. К сожалению, это правда.
Даже если Дзюба сильно попросит Станислава Черчесова, в «Ференцварош» его все равно не возьмут. В Европе никто не любит медленных и возрастных форвардов. У иностранных клубов нет никаких преимуществ от подписания Дзюбы. Никто не знает, какой его реальный уровень игры.
Подписать сейчас Дзюбу – все равно, что сыграть в русскую рулетку. Можно получить мотивированного игрока с желанием играть, а можно ленивого и самовлюбленного, который испортит атмосферу в команде», – сказал Петржела.
- 34-летний Дзюба – свободный агент.
- В ноябре он расторг контракт с «Адана Демирспором».
- В Турции форвард забил 1 гол в 5 матчах.
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