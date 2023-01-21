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    Жена Карпина рассказала о самом запоминающемся свидании с тренером сборной России

    Дарья Карпина, супруга главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина, раскрыла подробности свидания с мужем, которое ей больше всего запомнилось.

    «Мы сидели на кухне и несколько часов разговаривали без кокетства, которое обычно бывает в первые встречи.

    Мы были знакомы всю жизнь, вопросы из разряда «Кем работают твои родители?» были неактуальны, поэтому мы сразу перешли к вопросам духовным.

    А потом Валера уехал в Армавир, я осталась в Нарве и как-то сразу начался гостевой гражданский брак (смеется).

    Валерий особо никак не ухаживал. Мы жили в разных странах, оба много работали. Валера приезжал редко.

    Я уловила его симпатию, сразу что-то вспыхнуло в ответ. Все очень быстро закрутилось, времени не было на ухаживания, начинался сезон у него, заканчивались каникулы у меня (смеется)», – сказала Карпина.

    • Пара состоит в браке с июня 2017 года.
    • Они воспитывают трех дочерей.
    • Валерий старше Дарьи на 19 лет.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 15:53
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +12233

      Вомбат 38 минут назад

      Лучше бы она это не рассказывала. Народ прицепится к "вопросам духовным" и начнет ее троллить.

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      Рейтинг: +445

      Rainmaker > Вомбат 12 минут назад

      Привет! А за что троллить-то?

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