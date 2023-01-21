Жена Карпина рассказала о самом запоминающемся свидании с тренером сборной России

Дарья Карпина, супруга главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина, раскрыла подробности свидания с мужем, которое ей больше всего запомнилось.

«Мы сидели на кухне и несколько часов разговаривали без кокетства, которое обычно бывает в первые встречи.

Мы были знакомы всю жизнь, вопросы из разряда «Кем работают твои родители?» были неактуальны, поэтому мы сразу перешли к вопросам духовным.

А потом Валера уехал в Армавир, я осталась в Нарве и как-то сразу начался гостевой гражданский брак (смеется).

Валерий особо никак не ухаживал. Мы жили в разных странах, оба много работали. Валера приезжал редко.

Я уловила его симпатию, сразу что-то вспыхнуло в ответ. Все очень быстро закрутилось, времени не было на ухаживания, начинался сезон у него, заканчивались каникулы у меня (смеется)», – сказала Карпина.

Пара состоит в браке с июня 2017 года.

Они воспитывают трех дочерей.

Валерий старше Дарьи на 19 лет.

Получи до 10 000 рублей за регистрацию