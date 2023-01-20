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    ЦСКА хочет получить выплаты за участие Влашича в ЧМ-2022

    Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо подтвердил обращение клуба в ФИФА по поводу выплат за Николу Влашича.

    «Да, клуб обратился в ФИФА за выплатой, предназначенной ЦСКА за участие Влашича на чемпионате мира.

    Тут необходимо соблюдение главного условия, чтобы у игрока были выступления за клуб за двухлетний период в преддверии чемпионата мира.

    Деньги, согласно процедуре, должны поступить вначале в Российский футбольный союз, а следом уже в клуб», – сказал Брейдо.

    • Влашич поучаствовал в 6 матчах сборной Хорватии на ЧМ-2022.
    • Он стал бронзовым призером чемпионата мира.
    • За ЦСКА хавбек выступал с 2018 по 2021 год.

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    Источник: ТАСС

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