ЦСКА хочет получить выплаты за участие Влашича в ЧМ-2022

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо подтвердил обращение клуба в ФИФА по поводу выплат за Николу Влашича.

«Да, клуб обратился в ФИФА за выплатой, предназначенной ЦСКА за участие Влашича на чемпионате мира.

Тут необходимо соблюдение главного условия, чтобы у игрока были выступления за клуб за двухлетний период в преддверии чемпионата мира.

Деньги, согласно процедуре, должны поступить вначале в Российский футбольный союз, а следом уже в клуб», – сказал Брейдо.

Влашич поучаствовал в 6 матчах сборной Хорватии на ЧМ-2022.

Он стал бронзовым призером чемпионата мира.

За ЦСКА хавбек выступал с 2018 по 2021 год.

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