Агент Сафонов рассказал, кто заблокировал переход Дзюбы в «Торпедо»

Футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал отказ «Торпедо» заключать контракт с нападающим Артемом Дзюбой.

– Вы высказывали предположение, что главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев не захочет видеть форварда в команде.

– Так и есть, говорят, Талалаев был против, Геркус был «за».

– Что Дзюбе делать? Похоже, в РПЛ его не очень ждут. На Ближний Восток? Но есть ли у него варианты?

– Я уже говорил и еще раз повторю: Дзюба хорошо заработал за карьеру, по этому поводу переживать ему не надо.

Зачем ему убиваться на поле? Может, он захочет свою академию организовать или купить команду Медиалиги. Вроде, как и не уходил из футбола.

Не думаю, что он захочет доигрывать, как Павлюченко, где-нибудь в Ногинске. Бегать, пока не сотрет колени.

Но такое впечатление, что журналисты больше, чем сам Артем, хотят, чтоб он продолжил играть. А он сейчас сидит и смеется над ними.

– Реальная опасность для продолжения карьеры, что уже все пашут на сборах, до начала сезона чуть больше месяца, а Дзюба за счет индивидуальных занятий форму вряд ли наберет. Значит, сезон насмарку, а там уже 35 исполнится.

– В этом-то и реальная проблема. Он приехал не в форме в Турцию из-за этого и не заиграл. По игровым качествам претензий быть к Артему не может.

И еще попал в команду к Пирло, а в Италии как: не добежал, не доработал – это сразу на лавку. Ну что сказать, возьмет джойстик и будет на компьютере в футбол играть.

Дзюба – свободный агент.

В ноябре он расторг контракт с «Адана Демирспором».

В Турции форвард забил 1 гол в 5 матчах.

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