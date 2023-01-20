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    Агент Сафонов рассказал, кто заблокировал переход Дзюбы в «Торпедо»

    Футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал отказ «Торпедо» заключать контракт с нападающим Артемом Дзюбой.

    – Вы высказывали предположение, что главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев не захочет видеть форварда в команде.

    – Так и есть, говорят, Талалаев был против, Геркус был «за».

    – Что Дзюбе делать? Похоже, в РПЛ его не очень ждут. На Ближний Восток? Но есть ли у него варианты?

    – Я уже говорил и еще раз повторю: Дзюба хорошо заработал за карьеру, по этому поводу переживать ему не надо.

    Зачем ему убиваться на поле? Может, он захочет свою академию организовать или купить команду Медиалиги. Вроде, как и не уходил из футбола.

    Не думаю, что он захочет доигрывать, как Павлюченко, где-нибудь в Ногинске. Бегать, пока не сотрет колени.

    Но такое впечатление, что журналисты больше, чем сам Артем, хотят, чтоб он продолжил играть. А он сейчас сидит и смеется над ними.

    – Реальная опасность для продолжения карьеры, что уже все пашут на сборах, до начала сезона чуть больше месяца, а Дзюба за счет индивидуальных занятий форму вряд ли наберет. Значит, сезон насмарку, а там уже 35 исполнится.

    – В этом-то и реальная проблема. Он приехал не в форме в Турцию из-за этого и не заиграл. По игровым качествам претензий быть к Артему не может.

    И еще попал в команду к Пирло, а в Италии как: не добежал, не доработал – это сразу на лавку. Ну что сказать, возьмет джойстик и будет на компьютере в футбол играть.

    • Дзюба – свободный агент.
    • В ноябре он расторг контракт с «Адана Демирспором».
    • В Турции форвард забил 1 гол в 5 матчах.

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    Источник: «Советский спорт»

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    Сегодня, 17:25
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +1037

      Fialet 39 минут назад

      "Возьмет джойстик" - Ну свой джойстик он и так регулярно теребит.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +11486

      R_a_i_n 2 часа назад

      Может в Ростов к Карпину

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16830

      Barmaleushka > R_a_i_n 2 часа назад

      Жаждешь батл ?

      0
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      ...
      Рейтинг: +307

      АлексМак > R_a_i_n 2 часа назад

      Зачем он там ему? Молодых успешно взращивает.

      0
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      ...
      Рейтинг: +11486

      R_a_i_n > Barmaleushka 1 час назад

      Привет. Может быть такая ситуация, что старое отойдет на второй план при наличии результата данного тандема? Оба амбициозны как ни как. Согласись на это интересно посмотреть хотелось бы!

      0
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      Рейтинг: +16830

      Barmaleushka > R_a_i_n 1 час назад

      Да ну , Валера скорее под ноль пострижётся . А чтоб загасить самолюбие игрочишки денег только у Зенита хватит .

      1
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      Рейтинг: +11486

      R_a_i_n > Barmaleushka 1 час назад

      Зенит конечно не позовет. Вот ведь бяда... ни кому не нужен лучший форвард страны!

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      Рейтинг: +16830

      Barmaleushka > R_a_i_n 1 час назад

      Кажись футбол для него закончился . Пора в депутаны двигать .

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      Рейтинг: +11486

      R_a_i_n > Barmaleushka 1 час назад

      Представляешь контент, как Зюба на Кабаеву депутатит?))

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      Рейтинг: +16830

      Barmaleushka > R_a_i_n 1 час назад

      Нет уж , увольте .

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      Рейтинг: +1684

      шахта Заполярная > R_a_i_n 29 минут назад

      Это будет жесть.

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