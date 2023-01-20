Агент Сафонов рассказал, кто заблокировал переход Дзюбы в «Торпедо»

"Возьмет джойстик" - Ну свой джойстик он и так регулярно теребит.
Футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал отказ «Торпедо» заключать контракт с нападающим Артемом Дзюбой.
– Вы высказывали предположение, что главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев не захочет видеть форварда в команде.
– Так и есть, говорят, Талалаев был против, Геркус был «за».
– Что Дзюбе делать? Похоже, в РПЛ его не очень ждут. На Ближний Восток? Но есть ли у него варианты?
– Я уже говорил и еще раз повторю: Дзюба хорошо заработал за карьеру, по этому поводу переживать ему не надо.
Зачем ему убиваться на поле? Может, он захочет свою академию организовать или купить команду Медиалиги. Вроде, как и не уходил из футбола.
Не думаю, что он захочет доигрывать, как Павлюченко, где-нибудь в Ногинске. Бегать, пока не сотрет колени.
Но такое впечатление, что журналисты больше, чем сам Артем, хотят, чтоб он продолжил играть. А он сейчас сидит и смеется над ними.
– Реальная опасность для продолжения карьеры, что уже все пашут на сборах, до начала сезона чуть больше месяца, а Дзюба за счет индивидуальных занятий форму вряд ли наберет. Значит, сезон насмарку, а там уже 35 исполнится.
– В этом-то и реальная проблема. Он приехал не в форме в Турцию из-за этого и не заиграл. По игровым качествам претензий быть к Артему не может.
И еще попал в команду к Пирло, а в Италии как: не добежал, не доработал – это сразу на лавку. Ну что сказать, возьмет джойстик и будет на компьютере в футбол играть.
- Дзюба – свободный агент.
- В ноябре он расторг контракт с «Адана Демирспором».
- В Турции форвард забил 1 гол в 5 матчах.
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