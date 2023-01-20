«Его игра – зрелище для гурманов». Бышовец назвал лучшего игрока 2022 года

Экс-тренер «Локомотива» Анатолий Бышовец назвал лучшего игрока 2022 года.

«Лучший игрок 2022 года – это Месси. Но можно и нужно говорить и о втором претенденте – Мбаппе. Это два великих футболиста, несмотря на возраст француза. У Килиана качества выдающегося игрока. Речь не только физических качествах, а в том числе и о технической и тактической мудрости в сочетании с потрясающей реализацией моментов.

Что касается Месси, то его выделяет качество понимания игры и еe тонкостей. Его техническое мастерство подкреплено изяществом. Думаю, что наблюдать за игрой Месси – это зрелище для гурманов.

Здесь можно говорить и о популяризации футбола и здорового образа жизни. У него прекрасная семья, отношение к болельщикам. Число поклонников после чемпионата мира оценило гениальность Месси», – сказал Бышовец.

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