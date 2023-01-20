Тарханов: «РПЛ сильнее чемпионата Замбии. Наша лига точно входит в десятку лучших»

Экс-тренер «Урала» Александр Тарханов прокомментировал падение РПЛ в рейтинге мировых лиг на 80-е место.

«Наш чемпионат сильнее, чем первенство Нигерии, Белоруссии и Замбии. В десятку лучших чемпионатов РПЛ точно входит.

Из-за того, что ФИФА и УЕФА отстранили нас на какой-то промежуток времени от международных соревнований, российский чемпионат сейчас на 80-м месте. Может, в это вмешалась политика», — сказал Тарханов.

Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.

Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.

Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.

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