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  • «Не справился с давлением, часто ошибался и стал обузой для «Бенфики». В Португалии рассказали о новичке «Спартака»

«Не справился с давлением, часто ошибался и стал обузой для «Бенфики». В Португалии рассказали о новичке «Спартака»

19 января 2023, 15:41
6

Португальский журналист Фелипе Инглиш высказался о потенциальном новичке «Спартака» Томаше Тавареше.

«На взрослом уровне Тавареш дебютировал в 2019-м году в матче против «Лейпцига». В начале он оставил неплохое впечатление о себе, но со временем оно начало портиться — Томаш слишком часто ошибался в обороне и стал обузой для клуба.

Да, он был талантлив, но не готовым к игре за основную команду. Именно поэтому Бенфика отдала игрока в аренду. Руководство хотело посмотреть: будет ли Тавареш прогрессировать или нет.

Тавареша слишком рано перевели в первую команду. По разным причинам у клуба не получилось планомерно подвести его к основе. Юноша не справлялся с давлением, которое оказывалось на него, и неудачная аренда в «Алавес» только усугубила ситуацию.

Обретать уверенность Томаш начал только в «Фаренсе» и «Базеле». Там он действительно здорово выступал, хоть и был не всегда стабилен. Но в Швейцарии игрок получил серьезную травму, и в каком ментальном состоянии находится сейчас — неизвестно.

Как болельщик «Бенфики», я не хочу, чтобы Тавареш играл в основном составе. Могу ошибаться, но не думаю, что он когда-нибудь станет элитным игроком и перейдет в клуб, выступающий в Лиге чемпионов. И мое мнение совпадает с мнением большинства поклонников «орлов».

У Тавареша хорошая техника и скорость, но ему не хватает физической мощи и навыков при игре в обороне. Когда-то Томаш считался одним из самых талантливых выпускников академии в своем возрасте. В сезоне-2019/20 он провел много игр, но впоследствии клуб потерял к нему доверие…» — заявил Инглиш.

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Португалия. Примейра Бенфика Спартак Тавареш Томаш
Комментарии (6)
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alefreddy
1674132378
игра покажет да и тренер не зря его хотел в команду
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derrik2000
1674133612
Как я понял, после травмы покупает Спартак "кота в мешке". То, что его знает Абаскаль и в него верит, мне лично как-то по барабану: если будет "косячить", то чё мне эти знания рыжего?
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ilichkadr
1674134818
Купили очередной неликвид?
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R_a_i_n
1674139016
Раз критикует значит хороший игрок, надо брать!
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Zenit40k
1674139727
В Спартак берут всякое отребье ,гыгы
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zigbert
1674150322
Если Абаскаль берет его в Спартак, значит видит в нем усиление для команды. Все эти отклики не всегда совпадают с истинным положением дел. Лишь игра может подтвердить сильные или слабые стороны футболиста.
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