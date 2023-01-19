«Не справился с давлением, часто ошибался и стал обузой для «Бенфики». В Португалии рассказали о новичке «Спартака»

Португальский журналист Фелипе Инглиш высказался о потенциальном новичке «Спартака» Томаше Тавареше.

«На взрослом уровне Тавареш дебютировал в 2019-м году в матче против «Лейпцига». В начале он оставил неплохое впечатление о себе, но со временем оно начало портиться — Томаш слишком часто ошибался в обороне и стал обузой для клуба.

Да, он был талантлив, но не готовым к игре за основную команду. Именно поэтому Бенфика отдала игрока в аренду. Руководство хотело посмотреть: будет ли Тавареш прогрессировать или нет.

Тавареша слишком рано перевели в первую команду. По разным причинам у клуба не получилось планомерно подвести его к основе. Юноша не справлялся с давлением, которое оказывалось на него, и неудачная аренда в «Алавес» только усугубила ситуацию.

Обретать уверенность Томаш начал только в «Фаренсе» и «Базеле». Там он действительно здорово выступал, хоть и был не всегда стабилен. Но в Швейцарии игрок получил серьезную травму, и в каком ментальном состоянии находится сейчас — неизвестно.

Как болельщик «Бенфики», я не хочу, чтобы Тавареш играл в основном составе. Могу ошибаться, но не думаю, что он когда-нибудь станет элитным игроком и перейдет в клуб, выступающий в Лиге чемпионов. И мое мнение совпадает с мнением большинства поклонников «орлов».

У Тавареша хорошая техника и скорость, но ему не хватает физической мощи и навыков при игре в обороне. Когда-то Томаш считался одним из самых талантливых выпускников академии в своем возрасте. В сезоне-2019/20 он провел много игр, но впоследствии клуб потерял к нему доверие…» — заявил Инглиш.

Спортивный директор «Бенфики» Руй Педру уже подтвердил переход Тавареша в «Спартак».

Сообщалось, что в футболисте заинтересован тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль.

Абаскаль и Тавареш пересекались в прошлом сезоне в «Базеле».

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