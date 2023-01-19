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    «Не справился с давлением, часто ошибался и стал обузой для «Бенфики». В Португалии рассказали о новичке «Спартака»

    Португальский журналист Фелипе Инглиш высказался о потенциальном новичке «Спартака» Томаше Тавареше.

    «На взрослом уровне Тавареш дебютировал в 2019-м году в матче против «Лейпцига». В начале он оставил неплохое впечатление о себе, но со временем оно начало портиться — Томаш слишком часто ошибался в обороне и стал обузой для клуба.

    Да, он был талантлив, но не готовым к игре за основную команду. Именно поэтому Бенфика отдала игрока в аренду. Руководство хотело посмотреть: будет ли Тавареш прогрессировать или нет.

    Тавареша слишком рано перевели в первую команду. По разным причинам у клуба не получилось планомерно подвести его к основе. Юноша не справлялся с давлением, которое оказывалось на него, и неудачная аренда в «Алавес» только усугубила ситуацию.

    Обретать уверенность Томаш начал только в «Фаренсе» и «Базеле». Там он действительно здорово выступал, хоть и был не всегда стабилен. Но в Швейцарии игрок получил серьезную травму, и в каком ментальном состоянии находится сейчас — неизвестно.

    Как болельщик «Бенфики», я не хочу, чтобы Тавареш играл в основном составе. Могу ошибаться, но не думаю, что он когда-нибудь станет элитным игроком и перейдет в клуб, выступающий в Лиге чемпионов. И мое мнение совпадает с мнением большинства поклонников «орлов».

    У Тавареша хорошая техника и скорость, но ему не хватает физической мощи и навыков при игре в обороне. Когда-то Томаш считался одним из самых талантливых выпускников академии в своем возрасте. В сезоне-2019/20 он провел много игр, но впоследствии клуб потерял к нему доверие…» — заявил Инглиш.

    • Спортивный директор «Бенфики» Руй Педру уже подтвердил переход Тавареша в «Спартак».
    • Сообщалось, что в футболисте заинтересован тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль.
    • Абаскаль и Тавареш пересекались в прошлом сезоне в «Базеле».

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    Сегодня, 15:41
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3329

      FRZZ 32 минуты назад

      Сойдёт для российского чемпионата.

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      Рейтинг: +17500

      ilichkadr 50 минут назад

      Купили очередной неликвид?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +20638

      derrik2000 1 час назад

      Как я понял, после травмы покупает Спартак "кота в мешке".
      То, что его знает Абаскаль и в него верит, мне лично как-то по барабану: если будет "косячить", то чё мне эти знания рыжего?

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      Рейтинг: +1852

      alefreddy 1 час назад

      игра покажет да и тренер не зря его хотел в команду

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