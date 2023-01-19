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    Агент Фомина: «Даниил может уйти из «Динамо» этой зимой»

    Александр Маньяков, агент полузащитника Даниила Фомина, не исключил уход футболиста из «Динамо» в зимнее трансферное окно.

    – Периодически появляются новости, что Фоминым интересуются европейские клубы. Можно ли сказать, что этот сезон Даниил точно доиграет в «Динамо»?

    – Нет, нельзя так сказать.

    – Есть вероятность, что он может уйти из «Динамо»?

    – Ну, упорные слухи же не зря ходят.

    – В это зимнее трансферное окно?

    – Да, но давайте не бежать впереди паровоза.

    • Фомин забил 3 гола и отдал 2 ассиста в 16 матчах сезона РПЛ.
    • Его рыночная стоимость – 9 миллионов евро.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +99957

      zigbert 6 минут назад

      Лучше чем Динамо он не найдет себе клуба.

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      Рейтинг: +3433

      acor94 47 минут назад

      В целом можно и в Спартак и в Зенит. Там не потеряется.

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      Рейтинг: +12879

      Алексей З > acor94 43 минуты назад

      Нам не надо . У нас на его позиции сильнее люди.
      В Питер может быть. Там страх ухода латинос давит , подмена нужна .

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      Рейтинг: +3433

      acor94 > Алексей З 39 минут назад

      Ну Барриоса пора отпускать. Предельный возраст, когда за него можно выручить миллионов 20.

      А у вас кто, неужто Мартинс сильнее?

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      Рейтинг: +12879

      Алексей З > acor94 27 минут назад

      Барриос это ООООчень серьёзная потеря.
      У нас ?
      Литвинов , Зобнин , Пруцев по мне гораздо сильнее Фомина.

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