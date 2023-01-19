Агент Фомина: «Даниил может уйти из «Динамо» этой зимой»

Александр Маньяков, агент полузащитника Даниила Фомина, не исключил уход футболиста из «Динамо» в зимнее трансферное окно.

– Периодически появляются новости, что Фоминым интересуются европейские клубы. Можно ли сказать, что этот сезон Даниил точно доиграет в «Динамо»?

– Нет, нельзя так сказать.

– Есть вероятность, что он может уйти из «Динамо»?

– Ну, упорные слухи же не зря ходят.

– В это зимнее трансферное окно?

– Да, но давайте не бежать впереди паровоза.

Фомин забил 3 гола и отдал 2 ассиста в 16 матчах сезона РПЛ.

Его рыночная стоимость – 9 миллионов евро.

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