Уткин оценил переход Мудрика в «Челси» за 70+30 миллионов

Журналист и блогер Василий Уткин высказался о трансфере Михаила Мудрика из «Шахтера» в «Челси».

Сумма сделки – 70+30 миллионов евро.

Это самая дорогая продажа украинского футболиста в истории.

Мудрик заключил с «Челси» контракт на 8,5 лет.

«Сто миллионов – это, конечно, очень много. Честно говоря, я вообще не понимаю, как могут столько стоить услуги человека.

Но тем не менее это рыночная цена, потому что практически те же самые деньги «Арсенал» предлагал за Мудрика.

Если есть два конкурирующих клуба, два конкурирующих покупателя и одному из них товар уходит, то это означает, что цена была рыночной.

Хотя возможно, что это рынок взбесился и сходит постепенно с ума. Кстати, я не стал бы обращать внимание, что всe это происходит в зимнее трансферное окно, потому что таков нынешний сезон – он искорeжен.

В Англии болельщики рассуждают: как же так, парень хотел в «Арсенал». Как же его переломали через колено и заставили ради каких-то лишних миллионов, кусков бабла, перейти в совершенно другую команду?

Вот «Лидс» продавал Рафинью, который хотел в «Барселону». А у «Лидса» было более выгодное предложение, и они решили: ты столько для нас сделал, мы и так получим большие деньги, иди.

Вот это настоящее уважение. Не знаю, что было за кулисами перехода Мудрика. Но хочу спросить: Рафинья хотел в «Барселону», перешeл – у него получилось? Это получилось хорошо? Короче говоря, очень сложная история», – сказал Уткин.

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