«Рома» открыта для продажи Дзаньоло в январе. В нем заинтересованы три клуба

Полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло может сменить команду во время зимнего трансферного окна.

Римский клуб открыт для продажи игрока в январе за 35-40 миллионов евро.

В переходе итальянца заинтересованы «Тоттенхэм», «Вест Хэм» и дортмундская «Боруссия».

Рыночная стоимость Дзаньоло – 30 миллионов евро.

В этом сезоне он провел за «Рому» 17 матчей, забил 2 гола и сделал 3 ассиста.

Контракт хавбека с клубом истекает в 2024 году.

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно