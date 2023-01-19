«Рома» открыта для продажи Дзаньоло в январе. В нем заинтересованы три клуба

Полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло может сменить команду во время зимнего трансферного окна.
Римский клуб открыт для продажи игрока в январе за 35-40 миллионов евро.
В переходе итальянца заинтересованы «Тоттенхэм», «Вест Хэм» и дортмундская «Боруссия».
- Рыночная стоимость Дзаньоло – 30 миллионов евро.
- В этом сезоне он провел за «Рому» 17 матчей, забил 2 гола и сделал 3 ассиста.
- Контракт хавбека с клубом истекает в 2024 году.
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Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио