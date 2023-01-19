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    Акинфеев назвал главную звезду ЦСКА в первой части сезона

    Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев высоко отозвался о полузащитнике Хорхе Карраскале.

    Вратарь назвал 24-летнего колумбийца главной звездой команды в первой части сезона.

    «Ну, вообще [главная звезда команды] это Кирилл Анатольевич Набабкин.

    А так, наверное, Хорхе [Карраскаль]. Это яркий игрок. Все, конечно, ждут от него прямо чего-то такого, но чудес не бывает – у всех бывают спады.

    Однако если брать по технике и мастерству, конечно, это Карраскаль», – сказал Акинфеев.

    • Карраскаль выступает за ЦСКА с февраля 2022 года.
    • В этом сезоне он забил 5 голов и сделал 6 ассистов в 18 матчах.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 08:48
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1555

      Красногвардейчик 1 час назад

      Согласен на половину, ибо Карась оставил двоякое впечатление.....потенциал есть, но не стабилен

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