Акинфеев назвал главную звезду ЦСКА в первой части сезона

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев высоко отозвался о полузащитнике Хорхе Карраскале.
Вратарь назвал 24-летнего колумбийца главной звездой команды в первой части сезона.
«Ну, вообще [главная звезда команды] это Кирилл Анатольевич Набабкин.
А так, наверное, Хорхе [Карраскаль]. Это яркий игрок. Все, конечно, ждут от него прямо чего-то такого, но чудес не бывает – у всех бывают спады.
Однако если брать по технике и мастерству, конечно, это Карраскаль», – сказал Акинфеев.
- Карраскаль выступает за ЦСКА с февраля 2022 года.
- В этом сезоне он забил 5 голов и сделал 6 ассистов в 18 матчах.
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Источник: «Спорт-Экспресс»