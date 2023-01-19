Акинфеев назвал главную звезду ЦСКА в первой части сезона

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев высоко отозвался о полузащитнике Хорхе Карраскале.

Вратарь назвал 24-летнего колумбийца главной звездой команды в первой части сезона.

«Ну, вообще [главная звезда команды] это Кирилл Анатольевич Набабкин.

А так, наверное, Хорхе [Карраскаль]. Это яркий игрок. Все, конечно, ждут от него прямо чего-то такого, но чудес не бывает – у всех бывают спады.

Однако если брать по технике и мастерству, конечно, это Карраскаль», – сказал Акинфеев.

Карраскаль выступает за ЦСКА с февраля 2022 года.

В этом сезоне он забил 5 голов и сделал 6 ассистов в 18 матчах.

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