Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Губерниев назвал бездельниками людей, считающих, что футболисты несправедливо много зарабатывают

Губерниев назвал бездельниками людей, считающих, что футболисты несправедливо много зарабатывают

18 января 2023, 20:38
10

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев считает справедливым тот факт, что футболисты в России много зарабатывают. Об этом он написал в телеграм-канале.

«Я вот не пойму! Почему всякие бездельники считают, что футболисты зарабатывают несправедливо? Они же футболисты, футбол – дорогой, коммерческий вид спорта! Футболисты и должны много зарабатывать! И хорошо играть, что не всегда удается футболистам», – сказал Губерниев.

Зарплата самого Губерниева на «Матч ТВ» составляет 700 тысяч рублей в месяц.

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

Еще по теме:
Губерниев спрогнозировал исход матча «Динамо» – «Спартак» 4
Губерниев поделился ожиданиями от матча «Зенит» – ЦСКА 1
Губерниев встал на защиту Захаряна: «Он заслуживает уважения»
Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева
Россия. Премьер-лига Губерниев Дмитрий
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
valsboston
1674066859
Вот Губерниев это бездельник.
Ответить
SanInstructor
1674069662
бездельник о бездельниках...
Ответить
DOCTOR PENALTY
1674073445
Так и хочется сделать этому верзиле физическое замечание за наглые высказывания.
Ответить
sv1969
1674074325
Су-ка самый главный бездельник и дармоед , накинул го-вна на вентилятор((
Ответить
Psih86
1674075814
Получали бы они за победы, у нас футбол исчез бы как вид спорта.
Ответить
Дядя Серёжа
1674100075
Как это самокритично
Ответить
Krics
1674108496
Прямое оскорбление Родниной (100пудов прав) ихмо
Ответить
cska1948
1674113157
Если бы наши футболисты действительно зарабатывали много денег, то их бы никто в этом не упрекнул. Но им незаслуженно много платят и это скорее упрёк тем кто платит, а не тем кто получает.
Ответить
Главные новости
Итоги августа в «Конкурсе прогнозов»: Вежливость победила!
10
Поражение «Зенита», Семака едва не избили, осечка «Краснодара», у «Спартака» увели вратаря и другие новости
00:57
Семак прокомментировал судейские решения в матче «Зенит» – ЦСКА
00:52
7
Дуглас Сантос объяснил, почему «Зенит» проиграл ЦСКА
Вчера, 23:46
8
Тренер ЦСКА прокомментировал победу над «Зенитом»
Вчера, 23:41
2
Мнение Семака о домашнем поражении «Зенита» от ЦСКА
Вчера, 23:37
2
Арбитр ошибочно не назначил пенальти в пользу «Зенита» в матче с ЦСКА
Вчера, 23:30
24
Назван главный кандидат на замену Семаку в «Зените»
Вчера, 23:21
8
Семаку спрогнозировали скорую отставку из «Зенита»
Вчера, 22:46
15
Кисляк прокомментировал эпизод, когда игроки ЦСКА едва не избили Семака
Вчера, 22:15
8
Все новости
Все новости
Губерниев спрогнозировал исход матча «Динамо» – «Спартак»
00:28
4
Тренер «Ростова» раскритиковал команду после 3:1 с «Факелом»
00:07
1
Мнение Семака о домашнем поражении «Зенита» от ЦСКА
Вчера, 23:37
2
Арбитр ошибочно не назначил пенальти в пользу «Зенита» в матче с ЦСКА
Вчера, 23:30
24
Назван главный кандидат на замену Семаку в «Зените»
Вчера, 23:21
8
Соболев считает, что на нем был пенальти в матче с ЦСКА
Вчера, 23:09
8
Игрок «Зенита» взял на себя ответственность за поражение от ЦСКА
Вчера, 22:51
4
Семаку спрогнозировали скорую отставку из «Зенита»
Вчера, 22:46
15
Реакция Газзаева на победу ЦСКА над «Зенитом»
Вчера, 22:31
3
Кисляк прокомментировал эпизод, когда игроки ЦСКА едва не избили Семака
Вчера, 22:15
8
Семак прокомментировал свое вызывающее поведение в матче с ЦСКА
Вчера, 21:58
17
«Зенит» увел вратаря из-под носа «Спартака»
Вчера, 21:50
9
«Зенит» завуалированно назвал ЦСКА командой гондонов
Вчера, 21:20
30
РПЛ. Гол «русского Холанда» не помог «Факелу» в матче с «Ростовом» (1:3)
Вчера, 20:59
13
Круговой написал, почему «Зенит» проиграл ЦСКА
Вчера, 20:48
8
«Краснодар» отправил защитника в Грецию
Вчера, 20:38
1
Тренер ЦСКА ответил, будет ли усиление
Вчера, 20:07
Заявление Сафонова после поражения «ПСЖ» от «Монако»
Вчера, 19:48
4
Игдисамов прокомментировал победу ЦСКА над «Зенитом»
Вчера, 19:28
19
Только две команды РПЛ идут без поражений
Вчера, 19:23
1
Семак прокомментировал домашнее поражение «Зенита» от ЦСКА
Вчера, 19:20
43
Круговой: «Побеждать на «Газпром Арене» вдвойне приятно»
Вчера, 19:15
10
Ривалдо высказался о возможной победе России на чемпионате мира
Вчера, 18:55
РПЛ. ЦСКА вырвал гостевую победу над «Зенитом» на 98-й минуте (2:1), у Облякова дубль
Вчера, 18:37
193
Обзор матча «Зенит» – ЦСКА голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 18:37
Мнение Лапочкина об агрессивном поведении Семака в матче с ЦСКА
Вчера, 18:11
11
Реакция Рабинера на сенсационную потерю очков «Краснодаром»
Вчера, 17:57
1
Мусаев прокомментировал ничью «Краснодара» с «Крыльями Советов»
Вчера, 17:46
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+