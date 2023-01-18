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    Губерниев назвал бездельниками людей, считающих, что футболисты несправедливо много зарабатывают

    Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев считает справедливым тот факт, что футболисты в России много зарабатывают. Об этом он написал в телеграм-канале.

    «Я вот не пойму! Почему всякие бездельники считают, что футболисты зарабатывают несправедливо? Они же футболисты, футбол – дорогой, коммерческий вид спорта! Футболисты и должны много зарабатывать! И хорошо играть, что не всегда удается футболистам», – сказал Губерниев.

    Зарплата самого Губерниева на «Матч ТВ» составляет 700 тысяч рублей в месяц.

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    Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева

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    Сегодня, 20:38
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +55

      valsboston 15 минут назад

      Вот Губерниев это бездельник.

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