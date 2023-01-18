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    Тихий подтвердил, что ведет переговоры с клубом из Турции

    Защитник «Химок» Дмитрий Тихий прокомментировал информацию о том, что может продолжить карьеру в чемпионате Турции.

    – Предложение из Турции есть, но не могу говорить, какой конкретно клуб. Жду ответа от другой стороны, переговоры в процессе.

    – Имеются ли варианты в России? Или приоритет – Турция?

    – По России все на стадии разговоров, не более того.

    – С Оздоевым общались, спрашивали советов?

    – Нет, ни с кем не разговаривал, ничего не спрашивал. Как говорится, будет день и будет пища.

    • Тихий в «Химках» с 2019 года.
    • При нем команда вернулась в РПЛ.

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    Источник: «РБ Спорт»

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