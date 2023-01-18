Тихий подтвердил, что ведет переговоры с клубом из Турции

Защитник «Химок» Дмитрий Тихий прокомментировал информацию о том, что может продолжить карьеру в чемпионате Турции.
– Предложение из Турции есть, но не могу говорить, какой конкретно клуб. Жду ответа от другой стороны, переговоры в процессе.
– Имеются ли варианты в России? Или приоритет – Турция?
– По России все на стадии разговоров, не более того.
– С Оздоевым общались, спрашивали советов?
– Нет, ни с кем не разговаривал, ничего не спрашивал. Как говорится, будет день и будет пища.
- Тихий в «Химках» с 2019 года.
- При нем команда вернулась в РПЛ.
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Источник: «РБ Спорт»