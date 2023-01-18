Корнеев: «Для Захаряна двери в «Челси» полностью закрылись»

Экс‑спортивный директор «Зенита» и «Локомотива» Игорь Корнеев прокомментировал возможный трансфер полузащитника Арсена Захаряна в «Челси».

«Захарян и Мудрик безусловно талантливые и не похожие по стилю игроки, их сильные позиции на поле разные. За Мудрика переплатили минимум 50 миллионов и заключили с ним контракт на невиданный ранее срок, и, как я понял, с огромным личным контрактом!

До этого подписания все гадали, возможен ли трансфер Захаряна, исходя из политической ситуации и сложностях перевода трансферной суммы в Россию клубом, где владелец является американцем?

Также, не пойму какой спортивный план ждeт Захаряна, если «Челси» отважится на его приобретение! По мне, по этому направлению двери закрылись полностью!», — сказал Корнеев.

«Челси» хотел подписать Захаряна летом, но переход сорвался.

19-летний Захарян – воспитанник «Динамо».

В этом сезоне он забил 3 гола и сделал 6 ассистов в 22 матчах.

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