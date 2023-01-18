«Шахтер» получит 30 миллионов бонусов за Мудрика, если украинец выиграет «Золотой мяч», а «Челси» – АПЛ и Лигу чемпионов (The Athletic)

Стали известны новые подробности сделки «Шахтера» и «Челси» по трансферу нападающего Михаила Мудрика.

Сообщалось, что лондонский клуб заплатил за 21-летнего украинца 70+30 миллионов евро. По информации The Athletic, «Шахтер» получит бонусы за Мудрика, если «Челси» в ближайшие годы выиграет АПЛ и Лигу чемпионов, а футболист станет обладателем «Золотого мяча».

Продажа Мудрика – рекордный трансфер для УПЛ.

Игрок подписал контракт до 2031 года.

Зарплата – 7,5 миллиона евро в год.

Получи до 10 000 рублей за регистрацию