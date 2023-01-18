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    «Шахтер» получит 30 миллионов бонусов за Мудрика, если украинец выиграет «Золотой мяч», а «Челси» – АПЛ и Лигу чемпионов (The Athletic)

    Стали известны новые подробности сделки «Шахтера» и «Челси» по трансферу нападающего Михаила Мудрика.

    Сообщалось, что лондонский клуб заплатил за 21-летнего украинца 70+30 миллионов евро. По информации The Athletic, «Шахтер» получит бонусы за Мудрика, если «Челси» в ближайшие годы выиграет АПЛ и Лигу чемпионов, а футболист станет обладателем «Золотого мяча».

    • Продажа Мудрика – рекордный трансфер для УПЛ.
    • Игрок подписал контракт до 2031 года.
    • Зарплата – 7,5 миллиона евро в год.

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    Источник: The Athletic

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +42

      ARSENAL LONDONN 50 минут назад

      Ха, ха)))

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      Ответить
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      Рейтинг: +506

      Таврида 1 час назад

      «Шахтер» получит бонусы за Мудрика, если «Челси» в ближайшие годы выиграет АПЛ и Лигу чемпионов, а футболист станет обладателем «Золотого мяча».
      Ну, то есть не получит)))

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