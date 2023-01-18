Канчельскис заявил, что Дзюба хотел стать депутатом

Экс-игрок «МЮ» Андрей Канчельскис прокомментировал возможный переход нападающего Артема Дзюбы в «Торпедо».

«Дзюба же рвался в депутаты! А теперь хочет дальше играть в футбол. Видимо, он передумал завершать карьеру. Посмотрим, где он окажется по итогу.

«Торпедо» он не помешает, у клуба проблема с атакующими футболистами. Но, думаю, агенты наверняка ищут Дзюбе варианты и в Европе», – сказал Канчельскис.

Дзюба вскоре должен подписать контракт с «Торпедо».

Игрок без клуба с ноября, когда покинул «Адана Демирспор».

Дзюба – лучший бомбардир в истории РПЛ.

В какой клуб уйдет Дзюба: медиа говорили о «Пари HH», трансфер обсуждала «Bенeция», но сейчас он, кажется, близок к контракту с «Тоpпедo»

Все трансферы РПЛ этой зимы: «Спартaк» приобрел защитника из Парагвая, Глушаков и «Xимки» расторгли контракт

Получи до 10 000 рублей за регистрацию