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    Канчельскис заявил, что Дзюба хотел стать депутатом

    Экс-игрок «МЮ» Андрей Канчельскис прокомментировал возможный переход нападающего Артема Дзюбы в «Торпедо».

    «Дзюба же рвался в депутаты! А теперь хочет дальше играть в футбол. Видимо, он передумал завершать карьеру. Посмотрим, где он окажется по итогу.

    «Торпедо» он не помешает, у клуба проблема с атакующими футболистами. Но, думаю, агенты наверняка ищут Дзюбе варианты и в Европе», – сказал Канчельскис.

    • Дзюба вскоре должен подписать контракт с «Торпедо».
    • Игрок без клуба с ноября, когда покинул «Адана Демирспор».
    • Дзюба – лучший бомбардир в истории РПЛ.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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