Экс-спартаковец Шюррле в шортах и с голым торсом покорил полуторакилометровую гору

Бывший футболист сборной Германии Андреа Шюррле покорил европейскую гору Снежка (граница Польши и Чехии). Высота – более 1,6 километра.

Экстрим восхождения заключался в том, что Шюррле и его партнеры поднимались без верхней одежды.

Сообщается, что температура воздуха была -19 градусов по Цельсию.

Шюррле в 2019-2020 годах был в «Спартаке», провел в РПЛ 13 матчей, забил гол.

После «Спартака» немец завершил карьеру.

Игрок – чемпион мира 2014 года.

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