Экс-футболист «Спартака» покорил самую высокую гору Германии

Андре Шюррле взобрался на самую высокую точку Германии – гору Цугшпитце.

Об этом бывший вингер «Спартака» сообщил в соцсетях.

«Будь собой! Находи комфорт в дискомфорте! Страдать необходимо! Именно через это мы прошли на пути к вершине самой высокой горы Германии!

Это заняло у нас восемь ночных часов в прекрасных условиях! Жизнь слишком коротка, чтобы делать то, что делают все остальные! Сделай себя сам!» – написал Шюрлле.

Абсолютная высота горы Цугшпитце – 2962 метра.

Сезон-2019/20 немец провел в «Спартаке» на правах аренды: 18 матчей, 2 гола, 4 ассиста.

В июле 2020 года Шюррле закончил карьеру в 29 лет.

Фото: соцсети Андре Шюррле