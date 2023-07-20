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    • Экс-футболист «Спартака» покорил самую высокую гору Германии

    Экс-футболист «Спартака» покорил самую высокую гору Германии

    Андре Шюррле взобрался на самую высокую точку Германии – гору Цугшпитце.

    Об этом бывший вингер «Спартака» сообщил в соцсетях.

    «Будь собой! Находи комфорт в дискомфорте! Страдать необходимо! Именно через это мы прошли на пути к вершине самой высокой горы Германии!

    Это заняло у нас восемь ночных часов в прекрасных условиях! Жизнь слишком коротка, чтобы делать то, что делают все остальные! Сделай себя сам!» – написал Шюрлле.

    • Абсолютная высота горы Цугшпитце – 2962 метра.
    • Сезон-2019/20 немец провел в «Спартаке» на правах аренды: 18 матчей, 2 гола, 4 ассиста.
    • В июле 2020 года Шюррле закончил карьеру в 29 лет.

    Фото: соцсети Андре Шюррле

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    Источник: «Бомбардир»

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