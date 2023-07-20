Экс-футболист «Спартака» покорил самую высокую гору Германии

Андре Шюррле взобрался на самую высокую точку Германии – гору Цугшпитце.
Об этом бывший вингер «Спартака» сообщил в соцсетях.
«Будь собой! Находи комфорт в дискомфорте! Страдать необходимо! Именно через это мы прошли на пути к вершине самой высокой горы Германии!
Это заняло у нас восемь ночных часов в прекрасных условиях! Жизнь слишком коротка, чтобы делать то, что делают все остальные! Сделай себя сам!» – написал Шюрлле.
- Абсолютная высота горы Цугшпитце – 2962 метра.
- Сезон-2019/20 немец провел в «Спартаке» на правах аренды: 18 матчей, 2 гола, 4 ассиста.
- В июле 2020 года Шюррле закончил карьеру в 29 лет.
Фото: соцсети Андре Шюррле
Источник: «Бомбардир»