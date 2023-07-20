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Экс-футболист «Спартака» покорил самую высокую гору Германии

20 июля 2023, 22:38
4

Андре Шюррле взобрался на самую высокую точку Германии – гору Цугшпитце.

Об этом бывший вингер «Спартака» сообщил в соцсетях.

«Будь собой! Находи комфорт в дискомфорте! Страдать необходимо! Именно через это мы прошли на пути к вершине самой высокой горы Германии!

Это заняло у нас восемь ночных часов в прекрасных условиях! Жизнь слишком коротка, чтобы делать то, что делают все остальные! Сделай себя сам!» – написал Шюрлле.

  • Абсолютная высота горы Цугшпитце – 2962 метра.
  • Сезон-2019/20 немец провел в «Спартаке» на правах аренды: 18 матчей, 2 гола, 4 ассиста.
  • В июле 2020 года Шюррле закончил карьеру в 29 лет.

Фото: соцсети Андре Шюррле

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Россия. Премьер-лига Спартак Шюррле Андре
Комментарии (4)
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АртурZaСМ
1689905883
2962 м. "Самая высокая гора". У нас в Кыргызстане это так пригорок.
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zigbert
1689919743
Молодец. К любой вершине надо стремиться и не только в футболе.
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NewLife
1689930815
Ну прямо таки покорил)) а она ему татуированный средний палец показала.
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alefreddy
1689967194
ну и здесь пригодился
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