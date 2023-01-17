Агент: «Локомотив» отверг предложение «Бешикташа» по Баринову. Турки готовят новое»

Павел Банатин, агент полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова, дал информацию о готовящемся трансфере игрока в «Бешикташ».

«Бешикташ» сделал предложение по Баринову. Это не та сумма, о которой пишут в прессе, а больше. Но эта сумма всe равно недостаточная для игрока уровня Димы. Насколько понимаю, турецкий клуб получил отказ, поэтому сейчас они готовят улучшенное предложение для «Локомотива», — сказал Банатин.

Прописанная в контракте сумма отступных за Баринова – 15 миллионов евро.

Игрок – воспитанник «Локомотива».

Баринов брал с командой РПЛ, Кубок России.

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