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    Агент: «Локомотив» отверг предложение «Бешикташа» по Баринову. Турки готовят новое»

    Павел Банатин, агент полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова, дал информацию о готовящемся трансфере игрока в «Бешикташ».

    «Бешикташ» сделал предложение по Баринову. Это не та сумма, о которой пишут в прессе, а больше. Но эта сумма всe равно недостаточная для игрока уровня Димы. Насколько понимаю, турецкий клуб получил отказ, поэтому сейчас они готовят улучшенное предложение для «Локомотива», — сказал Банатин.

    • Прописанная в контракте сумма отступных за Баринова – 15 миллионов евро.
    • Игрок – воспитанник «Локомотива».
    • Баринов брал с командой РПЛ, Кубок России.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 17:39
    Комментарии1
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      Рейтинг: +867

      г.Онега 1 час назад

      да походу останется он в локо ,если сам контракт не расторгнет с выплатой компенссации

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