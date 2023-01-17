«Бешикташ» предложил за Баринова сумму в 7,5 раза меньше рыночной стоимости

«Бешикташ» хочет купить полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова. Стамбульцы предложили за игрока 1,2 миллиона евро.

Отступные за игрока составляют 15 миллионов. Они прописаны в контракте.

По Transfermarkt Баринов стоит 9 миллионов.

Игрок – воспитанник «Локомотива».

Баринов брал с командой РПЛ, Кубок России.

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