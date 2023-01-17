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    «Бешикташ» предложил за Баринова сумму в 7,5 раза меньше рыночной стоимости

    «Бешикташ» хочет купить полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова. Стамбульцы предложили за игрока 1,2 миллиона евро.

    Отступные за игрока составляют 15 миллионов. Они прописаны в контракте.

    • По Transfermarkt Баринов стоит 9 миллионов.
    • Игрок – воспитанник «Локомотива».
    • Баринов брал с командой РПЛ, Кубок России.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 16:12
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +20635

      derrik2000 25 минут назад

      Пользуются тем, что наши команды везде отстранили, а игрочишек, желающих уехать в гейропу пруд пруди???
      Турки они и есть - турки.
      Интересно, чем ответит Локомотив?

      0
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      Рейтинг: +45

      valsboston 44 минуты назад

      Баринов и 1,2 миллиона евро не стоит

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      Рейтинг: +8717

      vladik12 > valsboston 14 минут назад

      У специалистов мнение другое.

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