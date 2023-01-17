«Бешикташ» предложил за Баринова сумму в 7,5 раза меньше рыночной стоимости

Пользуются тем, что наши команды везде отстранили, а игрочишек, желающих уехать в гейропу пруд пруди???
Турки они и есть - турки.
Интересно, чем ответит Локомотив?
«Бешикташ» хочет купить полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова. Стамбульцы предложили за игрока 1,2 миллиона евро.
Отступные за игрока составляют 15 миллионов. Они прописаны в контракте.
- По Transfermarkt Баринов стоит 9 миллионов.
- Игрок – воспитанник «Локомотива».
- Баринов брал с командой РПЛ, Кубок России.
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