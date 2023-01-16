«Сто процентов!». Юран назвал клуб, который вылетит из РПЛ в этом сезоне

Экс-тренер «Химок» Сергей Юран считает, что подмосковный клуб вылетит из РПЛ по итогам сезона.

— Кто весной вылетит из РПЛ?

— «Химки» — сто процентов! Мы же видим, что там творится. Вот интересно, о чем думает руководство, когда убирает костяк, благодаря которому клуб три года находится в РПЛ?! Спасет «Химки» только одно — если на смену ушедшим придут более мастеровитые игроки. Но я в этом сильно сомневаюсь.

А второй неудачник определится в споре «Торпедо» и «Факела». Между ними всего семь очков. Московский клуб многие уже похоронили, но он может выкарабкаться. Там грамотный тренер, сейчас точечно усиливают состав.

То же самое должны сделать и в Воронеже. Если не возьмут хотя бы трех квалифицированных футболистов, удержаться в РПЛ будет проблематично.

Сообщалось, что «Химки» зимой покинут 9 футболистов.

У клуба долги в более чем 100 миллионов рублей.

«Химки» идут в зоне вылета РПЛ.

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