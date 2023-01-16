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    «Спартак» близок к покупке Тавареша. Переговоры с «Бенфикой» на финальной стадии

    Защитник «Бенфики» Томаш Тавареш близок к переходу в «Спартак».

    По информации «РБ Спорт», переговоры между клубами находятся в финальной стадии.

    «Бенфика» хочет включить в сделку опцию обратного выкупа португальца за чуть большую сумму, чем сейчас заплатит «Спартак». Москвичи не согласны и пытаются увеличить выкупную стоимость.

    • Сообщалось, что в 21-летнем португальце заинтересован тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль.
    • Абаскаль и Тавареш пересекались в прошлом сезоне в «Базеле».
    • Тавареш выступал за сборные Португалии разных возрастов.
    • Игрок стоит 2 миллиона евро.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +33320

      oyabun 1 час назад

      Странно что Спартак в это ТО покупает только защитников. В остальных линиях полный порядок?

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      Рейтинг: +12837

      Алексей З > oyabun 1 час назад

      А что , вы не видите где у нас проблемы ?
      Денисов правый защитник - это беда.
      Если в ПЗ и атаке есть вариантность , то в защите просто нет исполнителей. Верное решение . ИМХО

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      Рейтинг: +11446

      R_a_i_n > oyabun 51 минуту назад

      Всегда хочется большего конечно. Например классного разыгрывающего и отменного опорника аля бульдог с классным пасом. Защитная линия у нас совсем скудная. Щас поправят, а там и другие линии можно шерстить.

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      Рейтинг: +11446

      R_a_i_n 1 час назад

      Ну вот и будет + 2 защитника. Теперь осталось шлак вынести.

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      Рейтинг: +23988

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Ну вот и Абаскаль начал зарабатывать на Спартаке. Всем можно, а почему ему нельзя?...

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      Рейтинг: +1561

      aubergine 1 час назад

      Посмотрим, будет ли Тавареш нам товарищ или не очень.

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      Рейтинг: +20634

      derrik2000 1 час назад

      "«Бенфика» хочет включить в сделку опцию обратного выкупа португальца за чуть большую сумму, чем сейчас заплатит «Спартак». "

      У португальца к тому же сейчас ещё и травма: за какую-такую "чуть большую сумму"???
      Может, совсем после выздоровления будет никакой.

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