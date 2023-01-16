«Спартак» близок к покупке Тавареша. Переговоры с «Бенфикой» на финальной стадии

Защитник «Бенфики» Томаш Тавареш близок к переходу в «Спартак».

По информации «РБ Спорт», переговоры между клубами находятся в финальной стадии.

«Бенфика» хочет включить в сделку опцию обратного выкупа португальца за чуть большую сумму, чем сейчас заплатит «Спартак». Москвичи не согласны и пытаются увеличить выкупную стоимость.

Сообщалось, что в 21-летнем португальце заинтересован тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль.

Абаскаль и Тавареш пересекались в прошлом сезоне в «Базеле».

Тавареш выступал за сборные Португалии разных возрастов.

Игрок стоит 2 миллиона евро.

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