Защитник ЦСКА тремя словами описал Федотова

Защитник ЦСКА Матвей Лукин рассказал о своем отношении к главному тренеру команды Владимиру Федотову.

– Опиши работу с Федотовым в трех словах.

– Дисциплина, характер, максимализм. Отличный, требовательный тренер, не прощает расслабленности. Понравились его слова: «У нас каждый обороняется и каждый атакует». Мы должны быть единым целым, чтобы побеждать в каждом матче.

– В одном из видео ЦСКА показал, как Федотов общается с опытными игроками. А как с молодыми?

– Часто разговариваем, и не только про футбол. Федотов может спросить про что угодно. Я люблю ярко одеваться. Бывает, приеду на базу и слышу: «Ты нам всегда настроение поднимаешь».

ЦСКА занимает 5-е место в РПЛ.

Первый официальный матч после паузы команда проведет 23 февраля – в Кубке России против «Краснодара».

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