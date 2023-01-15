Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Защитник ЦСКА тремя словами описал Федотова

    Защитник ЦСКА Матвей Лукин рассказал о своем отношении к главному тренеру команды Владимиру Федотову.

    – Опиши работу с Федотовым в трех словах.

    – Дисциплина, характер, максимализм. Отличный, требовательный тренер, не прощает расслабленности. Понравились его слова: «У нас каждый обороняется и каждый атакует». Мы должны быть единым целым, чтобы побеждать в каждом матче.

    – В одном из видео ЦСКА показал, как Федотов общается с опытными игроками. А как с молодыми?

    – Часто разговариваем, и не только про футбол. Федотов может спросить про что угодно. Я люблю ярко одеваться. Бывает, приеду на базу и слышу: «Ты нам всегда настроение поднимаешь».

    • ЦСКА занимает 5-е место в РПЛ.
    • Первый официальный матч после паузы команда проведет 23 февраля – в Кубке России против «Краснодара».

    Получи до 10 000 рублей за регистрацию

    Новости по теме
    Гайч оценил пение Генича на матче сборной Аргентины во время ЧМ-2022 3
    Федотов прокомментировал трансфер Агапова в ЦСКА
    Генич: «Франция не выиграет ЧМ-2022» 4
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.01.2023 23:21
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11