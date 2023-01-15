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    Карраскалю в матче с «Симбой» разбили нос и сломали зуб

    Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль пострадал в товарищеском матче против танзанийской «Симбы» (2:2).

    Игрок получил удар локтем по лицу. У него повреждены нос и зуб. Это подтвердил врач ЦСКА Эдуард Безуглов.

    «Карраскалю сломали зуб. В целом все нормально, но зуб потерян. Думаю, найдем, где в Эмиратах ему восстановить.

    Возможно, есть и сотрясение, посмотрим. Хорхе получил удар локтем в лицо», – цитирует Безуглова телеграм-канал «Спорт-Экспресса».

    • ЦСКА в матче вел со счетом 2:0, но упустил победу.
    • Карраскаль прибыл на сбор в ОАЭ позже остальных партнеров.
    • Следующий соперник ЦСКА по сборам – «Оренбург».

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    Источник: «Бомбардир»

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