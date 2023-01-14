Игрок «Динамо» Сулаквелидзе: «Готов рассмотреть предложения от «Спартака» и ЦСКА. Нет категоричности»

В Грузии этого дятла на куски порвут..
Хвича не просто так кшел из России. Грузины ему сказали, что он не прав, оставаясь в России
Полузащитник «Динамо» Георгий Сулаквелидзе допускает, что когда-нибудь окажется в другом московском клубе.
— Есть ли в России клубы, в которые ты ни за что не перейдешь? Например, «Спартак» или ЦСКА?
— Никогда не говори никогда. Все может быть. Нет такого, что категорически куда-то не перейду.
— То есть готов будешь рассмотреть предложения от «Спартака» и ЦСКА?
— Думаю, да.
- 21-летний Сулаквелидзе стоит 225 тысяч евро.
- В сезоне РПЛ у игрока нет матчей – он выступает за «Динамо-2» во Второй лиге.
- Игрок в системе «Динамо» с 2019 года.
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