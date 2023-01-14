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    Игрок «Динамо» Сулаквелидзе: «Готов рассмотреть предложения от «Спартака» и ЦСКА. Нет категоричности»

    Полузащитник «Динамо» Георгий Сулаквелидзе допускает, что когда-нибудь окажется в другом московском клубе.

    — Есть ли в России клубы, в которые ты ни за что не перейдешь? Например, «Спартак» или ЦСКА?

    — Никогда не говори никогда. Все может быть. Нет такого, что категорически куда-то не перейду.

    — То есть готов будешь рассмотреть предложения от «Спартака» и ЦСКА?

    — Думаю, да.

    • 21-летний Сулаквелидзе стоит 225 тысяч евро.
    • В сезоне РПЛ у игрока нет матчей – он выступает за «Динамо-2» во Второй лиге.
    • Игрок в системе «Динамо» с 2019 года.

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    Источник: Sport24

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    14.01.2023 23:13
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +20

      valsboston 44 минуты назад

      В Грузии этого дятла на куски порвут..
      Хвича не просто так кшел из России. Грузины ему сказали, что он не прав, оставаясь в России

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