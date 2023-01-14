Яровинский: «Слуцкий качественно делал свою работу в «Рубине»

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский оценил работу в клубе главного тренера Леонида Слуцкого. Он покинул казанцев в ноябре.

«Слуцкий качественно делал свою работу как тренер. Количество людей, которые выросли, были проданы в другие клубы — тому подтверждение. У нас был очень успешный сезон, когда заняли четвертое место. Был крайне неуспешный сезон, когда мы вылетели — об этом говорили неоднократно и Рустем Сайманов, и Слуцкий — на мой взгляд, были сказаны довольно логичные вещи, объясняющие все процессы. Так бывает в футболе, к сожалению, никто из нас вылету на радовался, это была катастрофа.

Правда ли, что Слуцкий хотел несколько раз уйти? Да. Когда считал, что не может дать того, что может дать, у него был диалог с Рустемом Фидаевичем», — сказал Яровинский.

Слуцкий тренировал «Рубин» с 2019 года.

С ним команда и выходила в еврокубки, и вылетела из РПЛ.

Сейчас Слуцкий без работы.

Получи до 10 000 рублей за регистрацию