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    Яровинский: «Слуцкий качественно делал свою работу в «Рубине»

    Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский оценил работу в клубе главного тренера Леонида Слуцкого. Он покинул казанцев в ноябре.

    «Слуцкий качественно делал свою работу как тренер. Количество людей, которые выросли, были проданы в другие клубы — тому подтверждение. У нас был очень успешный сезон, когда заняли четвертое место. Был крайне неуспешный сезон, когда мы вылетели — об этом говорили неоднократно и Рустем Сайманов, и Слуцкий — на мой взгляд, были сказаны довольно логичные вещи, объясняющие все процессы. Так бывает в футболе, к сожалению, никто из нас вылету на радовался, это была катастрофа.

    Правда ли, что Слуцкий хотел несколько раз уйти? Да. Когда считал, что не может дать того, что может дать, у него был диалог с Рустемом Фидаевичем», — сказал Яровинский.

    • Слуцкий тренировал «Рубин» с 2019 года.
    • С ним команда и выходила в еврокубки, и вылетела из РПЛ.
    • Сейчас Слуцкий без работы.

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    Источник: «РБ Спорт»

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