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    Мостовой ответил, будет ли он получать лицензию тренера

    Экс-футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой заявил о готовности идти учиться на тренера.

    Ранее Сергей Овчинников подтвердил, что Мостовому предложили пройти обучение на лицензию PRO.

    «В своe время я не мог получить тренерскую лицензию, потому что жил за границей, ещe по ряду других причин.

    Сейчас хотелось бы получить тренерскую лицензию. Понимаю, что можно быть полезным нашему футболу не только в качестве тренера.

    Многие не знают, что мне уже не 30 и даже не 40 лет, а жизнь, к сожалению, очень короткая. Буду сейчас думать касательно этого.

    Хотелось бы с удовольствием быть нужным российскому футболу. Буду рассматривать этот вариант», – сказал Мостовой.

    • Единственный тренерский опыт Мостового – работа в медийной команде «AMC Fight Nights».
    • По словам экс-футболиста, он мог бы сделать «Спартак» чемпионом.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 15:41
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +669

      life85 10 минут назад

      Я так и не понял - он согласился или отказался ?

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