Мостовой: «Месси в «Спартаке» убрал бы «Зенит» с трона»

Экс-полузащитник «Спартака» Александр Мостовой считает, что московской команде не хватает Лионеля Месси для чемпионства.
«Если бы у меня была возможность пригласить в «Спартак» любого футболиста, я бы пригласил Месси в команду.
Уверен, он помог бы клубу! Он даже Аргентину сделал чемпионом мира! Уже 20 лет всем помогает, елки-палки.
Считаю, что Месси в «Спартаке» убрал бы «Зенит» с трона – уверен в этом, их гегемонии не было бы больше.
Думаю, Месси до 40 лет будет играть, а потом перейдет в защиту и его никто в мире не сможет обыграть. Он на три шага вперед все знает и всех обыгрывает! Он гений», – сказал Мостовой.
- «Спартак» набрал 36 очков в 17 турах РПЛ.
- Отставание от лидирующего «Зенита» – 6 баллов.
- 35-летний Месси по окончании сезона может стать свободным агентом.
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Источник: «РБ Спорт»