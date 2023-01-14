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    «Вулверхэмптон» выкупил за 10 миллионов полузащитника «Ниццы»

    «Вулверхэмптон» объявил о трансфере хавбека «Ниццы» Марио Лемина.

    29-летний футболист заключил с клубом АПЛ контракт на 2,5 года с опцией продления еще на сезон.

    По информации журналиста Сабера Дефаржа, сумма сделки составила 10 миллионов евро + бонусы.

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    Источник: сайт «Вулверхэмптона»

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