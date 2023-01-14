«Вулверхэмптон» выкупил за 10 миллионов полузащитника «Ниццы»

«Вулверхэмптон» объявил о трансфере хавбека «Ниццы» Марио Лемина.

29-летний футболист заключил с клубом АПЛ контракт на 2,5 года с опцией продления еще на сезон.

По информации журналиста Сабера Дефаржа, сумма сделки составила 10 миллионов евро + бонусы.

Лемина уже играл в Англии – за «Саутгемптон» и «Фулхэм».

Также он известен по выступлениям за «Ювентус», «Галатасарай» и «Марсель».

В составе «Ниццы» габонец забил 3 гола и сделал 1 ассист в 58 матчах.

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