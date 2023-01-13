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    Мантуан назвал игрока, способного стать капитаном «Зенита» вместо Ловрена

    Полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан рассказал, кого видит будущим капитаном команды.

    – Деян Ловрен покинул «Зенит». На твой взгляд, кто теперь должен быть новым капитаном?

    – Мне кажется, тут должна сработать преемственность. Дуглас Сантос был вице-капитаном «Зенита», у него достаточно опыта, он уже очень давно играет в России и дал клубу многое.

    Считаю, именно Дуглас заслужил право носить капитанскую повязку после ухода Ловрена. Уверен, он будет образцовым лидером и приведет «Зенит» к новым победам.

    • 28-летний Сантос выступает за «Зенит» с июля 2019 года.
    • Он забил 4 гола и сделал 23 ассиста в 132 матчах.
    • Контракт бразильца с клубом действует до лета 2026-го.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.01.2023 22:43
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