Николич высказался о возможном трансфере Баринова в «Бешикташ»

Экс-тренер «Локомотива» Марко Николич отреагировал на информацию, что полузащитник Дмитрий Баринов может этой зимой оказаться в «Бешикташе».

«Бешикташ» – это большой клуб. Если мы говорим про «Фенербахче», «Галатасарай» и «Бешикташ», то это большие клубы на европейском уровне с армией болельщиков, историей, деньгами и хорошими стадионами. Турецкий футбол примерно такой, как и русский: там есть много похожих вещей.

Баринов – один из самых любимых игроков, с которыми я работал в России. Он очень хороший парень, а также очень качественный футболист. Я знаю, что у него уже долго есть мечта играть в Европе.

При этом на данный момент он является капитаном «Локомотива», который находится в сложной ситуации в турнирной таблице. Но такой шаг был бы правильным – это хороший вызов для него.

Баринов показал бы себя на самом высоком уровне в «Бешикташе» – это хорошая и большая команда для него.

Я читаю о том, что пишут в России, как «Локомотив» будет бороться за выживание и может вылететь. Такой вопрос вообще не стоит ставить.

Любой серьeзный человек, разбирающийся в футболе, скажет, что у «Локомотива» хорошая и качественная команда. Пару удачных игр с Бариновым или без него – «Локомотив» будет играть в Премьер-лиге в следующем году.

Если Баринов, «Локомотив» и «Бешикташ» довольны предложением, то я поддерживаю этот шаг», – сказал Николич.

26-летний Баринов – воспитанник «Локо».

За главную команду дебютировал в мае 2015 года.

С тех пор хавбек провел 169 матчей, забил 7 голов и сделал 8 ассистов.

Его рыночная стоимость – 9 миллионов евро.

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