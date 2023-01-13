Семин отреагировал на новость о возможном переходе Баринова в «Бешикташ»

Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о том, что полузащитник Дмитрий Баринов может этой зимой оказаться в «Бешикташе».

«Пока читаю только слухи. Сейчас Дима – игрок «Локомотива». Надо дождаться официальной информации. Пока ничего не слышал и не видел никакой конкретики.

Будем обсуждать ситуацию только в том случае, если Баринов переедет в Турцию», – заявил Семин.

26-летний Баринов – воспитанник «Локо».

За главную команду дебютировал в мае 2015 года.

С тех пор хавбек провел 169 матчей, забил 7 голов и сделал 8 ассистов.

Его рыночная стоимость – 9 миллионов евро.

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