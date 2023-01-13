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    Юран дал совет Баринову насчет перехода в «Бешикташ»

    Экс-тренер «Химок» Сергей Юран считает, что полузащитнику «Локомотива» Дмитрию Баринову нужно соглашаться на трансфер в «Бешикташ».

    Сообщалось, что московский клуб готов продать игрока за 15 миллионов евро.

    «Когда ещe представится шанс уехать в такой серьeзный по меркам Европы клуб? Он много отдал «Локомотиву», в том числе и здоровья: у него были серьeзные травмы. Поэтому не думаю, что его кто-то упрекнeт, если он решит уехать в «Бешикташ».

    Это шанс. Может, потом появится возможность перейти в ещe более серьeзный чемпионат. Моe мнение, как футболиста в прошлом, – нужно принимать приглашение, потому что это будет правильно.

    Ведь футбольная жизнь очень коротка. Попробовать в другой стране и чемпионате – это всегда вызов. Считаю, что нужно принимать решение.

    Повторюсь, со стороны болельщиков «Локомотива» не должно быть упрeков. По-человечески и по-спортивному его должны понять.

    Сможет он или нет – это другой вопрос. Надо ехать», – сказал Юран.

    • 26-летний Баринов – воспитанник «Локо».
    • За главную команду дебютировал в мае 2015 года.
    • С тех пор хавбек провел 169 матчей, забил 7 голов и сделал 8 ассистов.
    • Его рыночная стоимость – 9 миллионов евро.

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    Источник: «Чемпионат»

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