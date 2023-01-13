«Локомотив» продаст Баринова в «Бешикташ» только за 15 миллионов («Матч ТВ»)

«Бешикташ» планирует приобрести полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова в ближайшее время.

По информации «Матч ТВ», российский клуб отпустит 26-летнего игрока за сумму не меньше, чем 15 миллионов евро. Эти деньги прописаны в качестве отступных в контракте Баринова.

Официальных предложений от турецкого клуба в «Локомотив» пока не поступало.

26-летний Баринов – воспитанник «Локо».

За главную команду дебютировал в мае 2015 года.

С тех пор хавбек провел 169 матчей, забил 7 голов и сделал 8 ассистов.

Его рыночная стоимость – 9 миллионов евро.

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