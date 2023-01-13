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    «Локомотив» продаст Баринова в «Бешикташ» только за 15 миллионов («Матч ТВ»)

    «Бешикташ» планирует приобрести полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова в ближайшее время.

    По информации «Матч ТВ», российский клуб отпустит 26-летнего игрока за сумму не меньше, чем 15 миллионов евро. Эти деньги прописаны в качестве отступных в контракте Баринова.

    Официальных предложений от турецкого клуба в «Локомотив» пока не поступало.

    • 26-летний Баринов – воспитанник «Локо».
    • За главную команду дебютировал в мае 2015 года.
    • С тех пор хавбек провел 169 матчей, забил 7 голов и сделал 8 ассистов.
    • Его рыночная стоимость – 9 миллионов евро.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +12786

      Алексей З 47 минут назад

      Офигеть.
      Он и половины этого не стоит, красная цена 5-6.

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      Рейтинг: +3515

      Axe111 58 минут назад

      )))))))

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      Рейтинг: +162

      Фёдор Горюнов 59 минут назад

      А До Лета Потерпять За 7 Возьмут...

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      Рейтинг: +2505

      АЛЕКС 58 1 час назад

      15 миллионов и капитанскую повязку! Только капитаном пойдёт! Всех закроет,если в первой игре красную карточку не получит

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