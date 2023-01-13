Сборная лучших молодых футболистов 2022 года по версии IFFHS

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала символическую сборную из игроков до 20 лет по итогам 2022 года.

В состав попали три футболиста «Барселоны» и пять представителей Бундеслиги.

Вратарь: Гэвин Базуну («Саутгемптон»);

Защитники: Нуну Мендеш («ПСЖ»), Йошко Гвардиол («Лейпциг»), Пьеро Хинкапе («Байер»);

Полузащитники: Эдуардо Камавинга («Реал»), Гави («Барселона»), Джуд Беллингем («Боруссия» Д), Педри («Барселона»);

Нападающие: Карим Адейеми («Боруссия» Д), Джамал Мусиала («Бавария»), Ансу Фати («Барселона»).

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно