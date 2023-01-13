Сборная лучших молодых футболистов 2022 года по версии IFFHS

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала символическую сборную из игроков до 20 лет по итогам 2022 года.
В состав попали три футболиста «Барселоны» и пять представителей Бундеслиги.
Вратарь: Гэвин Базуну («Саутгемптон»);
Защитники: Нуну Мендеш («ПСЖ»), Йошко Гвардиол («Лейпциг»), Пьеро Хинкапе («Байер»);
Полузащитники: Эдуардо Камавинга («Реал»), Гави («Барселона»), Джуд Беллингем («Боруссия» Д), Педри («Барселона»);
Нападающие: Карим Адейеми («Боруссия» Д), Джамал Мусиала («Бавария»), Ансу Фати («Барселона»).
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Источник: сайт IFFHS