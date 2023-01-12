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Сборная Марокко снялась с чемпионата африканских наций

12 января 2023, 21:46
9

Марокко не будет среди участников чемпионата африканских наций-2023, который пройдет в Алжире с 13 января по 4 февраля.

Сборной пришлось сняться с турнира из-за невозможности прибыть в страну-хозяйку.

Воздушное пространство Алжира закрыто для марокканских самолетов, а исключение из правил принимающая сторона так и не сделала.

  • Марокко – полуфиналист ЧМ-2022.
  • В чемпионате африканских наций могут играть только футболисты, выступающие в своей стране.
  • Марокканцы становились победителями 2 последних турниров.

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Источник: сайт Федерации футбола Марокко
Африка Марокко
Комментарии (9)
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сутулая собака и лисы
1673550043
как это *******.
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Plyash
1673551434
Такая команда симпотяга,и не будет выступать на Чемпионате африканских наций? Я полагал,что только гейропа свихнулась.Неужели нельзя объехать Алжир не по воздушному пространству?
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Таврида
1673552049
Через Испанию не?
Ответить
Molsheim
1673553168
А автобусом что уже нельзя приехать?
Ответить
BRO_football
1673554273
А приехать в Алжир сухопутным транспортом для сборной Марокко не царское дело!
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Боратти
1673554323
Скоро и Спартак снимется с чемпионата! Гы-гы-гы!
Ответить
ItalianFootball
1673594900
Футбол вне.... баскетбола!
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Enter2006
1673603640
Ну и зря. Надо было наоборот показать командный дух и назло приехать в Алжир от ближайшего аэропорта вне Алжира и потом не воздушным транспортом добраться. И накостылять всем, т.к. на ЧМ хорошо себя проявили. А теперь получается что сдались из-за навязанного обстоятельства...
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