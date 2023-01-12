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    Сборная Марокко снялась с чемпионата африканских наций

    Марокко не будет среди участников чемпионата африканских наций-2023, который пройдет в Алжире с 13 января по 4 февраля.

    Сборной пришлось сняться с турнира из-за невозможности прибыть в страну-хозяйку.

    Воздушное пространство Алжира закрыто для марокканских самолетов, а исключение из правил принимающая сторона так и не сделала.

    • Марокко – полуфиналист ЧМ-2022.
    • В чемпионате африканских наций могут играть только футболисты, выступающие в своей стране.
    • Марокканцы становились победителями 2 последних турниров.

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    Источник: сайт Федерации футбола Марокко

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    12.01.2023 21:46
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +205

      Боратти 1 час назад

      Скоро и Спартак снимется с чемпионата! Гы-гы-гы!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +12075

      BRO_football 1 час назад

      А приехать в Алжир сухопутным транспортом для сборной Марокко не царское дело!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +71

      Molsheim 1 час назад

      А автобусом что уже нельзя приехать?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +463

      Таврида 1 час назад

      Через Испанию не?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +14267

      playsh 2 часа назад

      Такая команда симпотяга,и не будет выступать на Чемпионате африканских наций?
      Я полагал,что только гейропа свихнулась.Неужели нельзя объехать Алжир не по воздушному пространству?

      0
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      Рейтинг: +1174

      сутулая собака и лисы 2 часа назад

      как это *******.

      0
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