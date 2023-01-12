Сборная Марокко снялась с чемпионата африканских наций

Марокко не будет среди участников чемпионата африканских наций-2023, который пройдет в Алжире с 13 января по 4 февраля.

Сборной пришлось сняться с турнира из-за невозможности прибыть в страну-хозяйку.

Воздушное пространство Алжира закрыто для марокканских самолетов, а исключение из правил принимающая сторона так и не сделала.

Марокко – полуфиналист ЧМ-2022.

В чемпионате африканских наций могут играть только футболисты, выступающие в своей стране.

Марокканцы становились победителями 2 последних турниров.

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