Сборная Марокко снялась с чемпионата африканских наций

Марокко не будет среди участников чемпионата африканских наций-2023, который пройдет в Алжире с 13 января по 4 февраля.
Сборной пришлось сняться с турнира из-за невозможности прибыть в страну-хозяйку.
Воздушное пространство Алжира закрыто для марокканских самолетов, а исключение из правил принимающая сторона так и не сделала.
- Марокко – полуфиналист ЧМ-2022.
- В чемпионате африканских наций могут играть только футболисты, выступающие в своей стране.
- Марокканцы становились победителями 2 последних турниров.
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Источник: сайт Федерации футбола Марокко