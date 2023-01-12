Гончаренко призвал к компромиссам в вопросе Fan ID

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко рассказал о своем отношении к введению Fan ID на футбольных стадионах.

«Сейчас тот случай, когда все должны прислушаться к болельщикам, чтобы найти компромисс – упростить это всe.

Понятно, что закон уже принят, его будут соблюдать – но люди же должны понимать, для чего это делается. Надо упростить эту ситуацию и облегчить жизнь.

Какие у меня чувства, когда вывожу команду на матч, а на трибунах сидят 2000 фанатов? Очень плохие.

Надо идти друг другу навстречу, чтобы вернуть всех на стадионы», – заявил Гончаренко.

Fan ID начали оформлять с июля.

Изначально система работала на 5 стадионах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи.

С декабря она функционирует на всех стадионах РПЛ в 11 регионах России.

Введение «паспорта болельщика» привело к резкому снижению посещаемости матчей.

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