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    «Самый перспективный форвард Бразилии после Эндрика». Бразильский журналист – о потенциальном новичке «Зенита»

    Бразильский журналист Фабио Алейшо охарактеризовал потенциального новичка «Зенита» Педро.

    — «Зенит» договорился с «Коринтиансом» о выкупе 16-летнего нападающего Педро. Это очень талантливый парень! Тренируется с основой. Вместе с Ренаном он сейчас будет играть в молодежном чемпионате Южной Америки. Играет в основном с краю. Вингер.

    Считаю, после Эндрика из «Палмейраса», которого купил «Реал», Педро — самый перспективный форвард Бразилии.

    — Ничего себе.

    — Да. Так что «Зенит» поступил очень мудро. Но трансфер смогут осуществить, когда Педро исполнится 18 лет. То есть через два года. Надо отдать должное питерскому клубу. Юри Алберто не хочет возвращаться в Россию, но «Зенит» вместо него получил Ренана, Кейроса. Мантуан пока остается. Более чем достойная сделка.

    Кроме того, питерцы получили право на покупку большущего таланта — Педро.

    • Педро – левый вингер.
    • Он вызван в сборную Бразилии U-20 для участия в чемпионате Южной Америки среди молодежных команд.
    • «Зенит» также обменял нападающего Юри Алберто на полузащитника Ду Кейроса и защитника Роберто Ренана.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 17:08
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +375

      FCSpartakM 6 минут назад

      То есть они берут Альберто, и готовы вместо него отдать более перспективного? Где логика вообще. Пока все складывается так, что **** шлак скинули взамен 25 мультов за Юрика

      0
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      Рейтинг: +22

      BoevStas1 14 минут назад

      Одна травма может всё перевернуть...Но удачи

      0
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      Рейтинг: +490

      andruhs 34 минуты назад

      -А если не будут брать?
      -Не будут брать - отключим газ!

      0
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      Рейтинг: +14132

      Skull_Boy 39 минут назад

      Какой он тогда перспективный, если едет в Россию, где лига которой ниже той же бразильской

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      Рейтинг: +2478

      fakeid 1 час назад

      нехило так провернули кучу трансферов за 50% алберто. это вам не тарасофская селекция, когда скауты спартака дежурят с сачками под пальмами, на которых сидят зулусы.

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      Рейтинг: +375

      FCSpartakM > fakeid 4 минуты назад

      эти игроки стоят абсолютные копейки, скинули газовым скамейку, а они радуются. Один уже уехал, другой-летом на выход, пользы практически ноль. Хотя и юрик был мертвецом за 25 мультов. А в тарасовке взяли бесплатных игроков и выкинут их так же безболезненно.

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      Рейтинг: +107

      ПалкоВводецъ (returned) 1 час назад

      В общем прокрутили кучу сделок с выгодой для Зенита. Посмотрим кто есть ху. Гыгыгы

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      Рейтинг: +5113

      ААМ 1 час назад

      Жизнь оценит его перспективность.

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