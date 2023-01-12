«Самый перспективный форвард Бразилии после Эндрика». Бразильский журналист – о потенциальном новичке «Зенита»

Бразильский журналист Фабио Алейшо охарактеризовал потенциального новичка «Зенита» Педро.

— «Зенит» договорился с «Коринтиансом» о выкупе 16-летнего нападающего Педро. Это очень талантливый парень! Тренируется с основой. Вместе с Ренаном он сейчас будет играть в молодежном чемпионате Южной Америки. Играет в основном с краю. Вингер.

Считаю, после Эндрика из «Палмейраса», которого купил «Реал», Педро — самый перспективный форвард Бразилии.

— Ничего себе.

— Да. Так что «Зенит» поступил очень мудро. Но трансфер смогут осуществить, когда Педро исполнится 18 лет. То есть через два года. Надо отдать должное питерскому клубу. Юри Алберто не хочет возвращаться в Россию, но «Зенит» вместо него получил Ренана, Кейроса. Мантуан пока остается. Более чем достойная сделка.

Кроме того, питерцы получили право на покупку большущего таланта — Педро.

Педро – левый вингер.

Он вызван в сборную Бразилии U-20 для участия в чемпионате Южной Америки среди молодежных команд.

«Зенит» также обменял нападающего Юри Алберто на полузащитника Ду Кейроса и защитника Роберто Ренана.

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