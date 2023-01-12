Гончаренко назвал футболистов из клубов РПЛ, которых он хочет видеть в Европе

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко перечислил игроков, которым он желает продолжить карьеру в европейских клубах.

«Мне бы очень хотелось, чтобы и Акинфеев уехал в свое время. Я бы на него, к примеру, в «Милане» бы с удовольствием посмотрел.

Сейчас хочу, чтобы Сафонов, Сперцян, Дивеев перешли в другой чемпионат.

Пиняев туда же – Сергей сейчас очень яркое и светлое пятно. Для своего возраста он очень здраво говорит, понимает, что от него требует тренер. Очень здорово оценивает ситуацию.

Для своего роста и данных он очень классно ведeт единоборства. Всe остальное тоже на высоком уровне», – сказал Гончаренко.

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