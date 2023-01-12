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    Гончаренко сделал выбор между Месси и Роналду

    Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко сравнил Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

    «Закрыл ли Месси спор с Роналду? Этот спор был, есть и будет.

    Я очень хорошо помню свой разговор с Виталием Кутузовым, которого купил «Милан», а потом отдал в аренду в «Спортинг» – как раз там начинал Роналду.

    Как-то раз я с ним говорил по телефону, спрашиваю: «Ну что вы там в Португалии делаете?». Он отвечает: «Да в приставку с парнем играю, зовут Роналду». Я ему: «И как он на поле?». Кутуз отвечает: «Да молодой, как мяч потеряет, так нас начинают возить».

    Такой вот разговор был, ха-ха. Но я фамилию запомнил, потом Криштиану купил «Манчестер Юнайтед», которому я симпатизировал со времeн их победы над «Баварией».

    Было очень классно следить, как сэр Алекс [Фергюсон] влиял на Роналду, отучал от симуляций.

    Роналду – невероятный голеадор. После его перехода в «Реал» они с Месси толкали друг друга вперeд, как Федерер, Надаль и Джокович.

    Но мой выбор, конечно, Месси. Он превосходит Криштиану во всeм, кроме голов. Роналду сейчас нужны только забитые мячи, его эгоизм проявился и на чемпионате мира», – сказал Гончаренко.

    • Сейчас Роналду выступает за «Аль-Наср», Месси – за «ПСЖ».
    • Аргентинец за карьеру выиграл 7 «Золотых мячей», Роналду – 5.

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    Источник: «Чемпионат»

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