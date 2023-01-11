Обамеянг хочет как можно скорее покинуть «Челси». Его желание – вернуться в «Барселону»

Стали известны подробности возможного возвращения форварда «Челси» Пьера-Эмерика Обамеянга в «Барселону».

Игрок хочет как можно скорее покинуть «Челси». На этом фоне габонец связался с главным тренером «Барселоны» Хави и попросил о возвращении.

«Барселона», в свою очередь, сделала запрос в Ла Лигу, чтобы узнать, какую зарплату клуб может предложить Обамеянгу в рамках финансовых правил.

«Челси» в сентябре заплатил «Барселоне» за Обамеянга 12 миллионов евро.

В сезоне АПЛ у Обамеянга 9 матчей, гол.

«Челси» идет в АПЛ 10-м.

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