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    Обамеянг хочет как можно скорее покинуть «Челси». Его желание – вернуться в «Барселону»

    Стали известны подробности возможного возвращения форварда «Челси» Пьера-Эмерика Обамеянга в «Барселону».

    Игрок хочет как можно скорее покинуть «Челси». На этом фоне габонец связался с главным тренером «Барселоны» Хави и попросил о возвращении.

    «Барселона», в свою очередь, сделала запрос в Ла Лигу, чтобы узнать, какую зарплату клуб может предложить Обамеянгу в рамках финансовых правил.

    • «Челси» в сентябре заплатил «Барселоне» за Обамеянга 12 миллионов евро.
    • В сезоне АПЛ у Обамеянга 9 матчей, гол.
    • «Челси» идет в АПЛ 10-м.

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    Источник: AS

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    11.01.2023 23:14
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