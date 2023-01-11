Клубы РПЛ могут потерять деньги, если будут закрываться от СМИ. Об этом напомнили на «Матч ТВ»

Комментатор «Матч ТВ» Роман Нагучев отреагировал на новость, что игрокам «Спартака» и «Локомотива» запретили общаться со СМИ. Журналист напомнил: за такими шагами могут последовать финансовые потери для клубов.

«Меня смешит, что клубы заключив наирекорднейший контракт с «Матч ТВ» вдруг запретили общаться со СМИ. Окей, нет проблем. Но последняя команда этого сезона, это, возможно, даже будут «Химки», получает по этому контракту 290 миллионов рублей. 290. У канала, если не путаю, по этому контракту есть и маркетинговые права, поэтому этот бан ничего не значит, потому что в случае отказов от интервью и проектов, на транш в двести девяносто миллионов для вылетающей команды (а чем выше в таблице, тем больше), тоже можно наложить бан.

Футбол – это не игра на одни ворота. Не даeте слов, не даeте контента – не получите и денег. Видимо, мало у клубов Fan ID денег отнял, давайте отнимем теперь сами у себя молчанием. Это справедливо. Я не ни разу не слышал, чтобы контракт миллиарды рублей исполнялся в одну сторону», – написал Нагучев.

«Спартак» идет в РПЛ 2-м.

«Локомотив» занимает место в зоне переходных матчей.

Обе команды проведут сборы в ОАЭ.

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