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    Клубы РПЛ могут потерять деньги, если будут закрываться от СМИ. Об этом напомнили на «Матч ТВ»

    Комментатор «Матч ТВ» Роман Нагучев отреагировал на новость, что игрокам «Спартака» и «Локомотива» запретили общаться со СМИ. Журналист напомнил: за такими шагами могут последовать финансовые потери для клубов.

    «Меня смешит, что клубы заключив наирекорднейший контракт с «Матч ТВ» вдруг запретили общаться со СМИ. Окей, нет проблем. Но последняя команда этого сезона, это, возможно, даже будут «Химки», получает по этому контракту 290 миллионов рублей. 290. У канала, если не путаю, по этому контракту есть и маркетинговые права, поэтому этот бан ничего не значит, потому что в случае отказов от интервью и проектов, на транш в двести девяносто миллионов для вылетающей команды (а чем выше в таблице, тем больше), тоже можно наложить бан.

    Футбол – это не игра на одни ворота. Не даeте слов, не даeте контента – не получите и денег. Видимо, мало у клубов Fan ID денег отнял, давайте отнимем теперь сами у себя молчанием. Это справедливо. Я не ни разу не слышал, чтобы контракт миллиарды рублей исполнялся в одну сторону», – написал Нагучев.

    • «Спартак» идет в РПЛ 2-м.
    • «Локомотив» занимает место в зоне переходных матчей.
    • Обе команды проведут сборы в ОАЭ.

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    Источник: телеграм-канал Романа Нагучева

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +867

      г.Онега 44 минуты назад

      так вроде же контракт н показ матчей рпл и все что связано с рпл ,ну и приходите с канала когда начнутся матчи рпл .

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      Рейтинг: +16646

      NewLife 49 минут назад

      Вы боитесь, что деньги потеряет ваша заказушная лживая тусовка, если с вами никто не будет разговаривать. Ищите проблемы в себе, а не в клубах.

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      Рейтинг: +1134

      сутулая собака и лисы 53 минуты назад

      так может не стоит игрокам задавать тупые вопросы уровня - "а что там с наркотиками и промесом?".
      матч тв, это не сми, а очередной федеральный говноканал.
      не удивлён, почему от их "профессионализма" шарахаются игроки и команды.

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