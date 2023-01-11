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  • Клубы РПЛ могут потерять деньги, если будут закрываться от СМИ. Об этом напомнили на «Матч ТВ»

Клубы РПЛ могут потерять деньги, если будут закрываться от СМИ. Об этом напомнили на «Матч ТВ»

11 января 2023, 19:30
2

Комментатор «Матч ТВ» Роман Нагучев отреагировал на новость, что игрокам «Спартака» и «Локомотива» запретили общаться со СМИ. Журналист напомнил: за такими шагами могут последовать финансовые потери для клубов.

«Меня смешит, что клубы заключив наирекорднейший контракт с «Матч ТВ» вдруг запретили общаться со СМИ. Окей, нет проблем. Но последняя команда этого сезона, это, возможно, даже будут «Химки», получает по этому контракту 290 миллионов рублей. 290. У канала, если не путаю, по этому контракту есть и маркетинговые права, поэтому этот бан ничего не значит, потому что в случае отказов от интервью и проектов, на транш в двести девяносто миллионов для вылетающей команды (а чем выше в таблице, тем больше), тоже можно наложить бан.

Футбол – это не игра на одни ворота. Не даeте слов, не даeте контента – не получите и денег. Видимо, мало у клубов Fan ID денег отнял, давайте отнимем теперь сами у себя молчанием. Это справедливо. Я не ни разу не слышал, чтобы контракт миллиарды рублей исполнялся в одну сторону», – написал Нагучев.

  • «Спартак» идет в РПЛ 2-м.
  • «Локомотив» занимает место в зоне переходных матчей.
  • Обе команды проведут сборы в ОАЭ.

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Источник: телеграм-канал Романа Нагучева
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив
Комментарии (2)
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сутулая собака и лисы
1673455436
так может не стоит игрокам задавать тупые вопросы уровня - "а что там с наркотиками и промесом?". матч тв, это не сми, а очередной федеральный говноканал. не удивлён, почему от их "профессионализма" шарахаются игроки и команды.
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NewLife
1673455657
Вы боитесь, что деньги потеряет ваша заказушная лживая тусовка, если с вами никто не будет разговаривать. Ищите проблемы в себе, а не в клубах.
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