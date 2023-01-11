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  • Промеса подозревают в причастности к краже 400 килограмм кокаина. Он заплатил наркоторговцу 250 тысяч «долга» (AD)

Промеса подозревают в причастности к краже 400 килограмм кокаина. Он заплатил наркоторговцу 250 тысяч «долга» (AD)

11 января 2023, 16:43
14

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес заплатил 250 тысяч евро в качестве компенсации наркоторговцу, у которого украли 400 килограмм кокаина кокаина.

  • Сообщалось, что Промес и его семья вложили деньги в партию кокаина весом четыре тонны.
  • Суммарная стоимость наркотиков оценивается в 120 миллионов евро.
  • Бельгийская полиция обнаружила крупную партию кокаина в Антверпене в апреле 2020 года.

По информации AD, оказалось, что наркотики были украдены в июле 2019 года у суринамского торговца Зигфрида Вортела. В связи с кражей также произошли два убийства.

В списке причастных к краже фигурировало имя Промеса, но он заплатил наркоторговцу 250 тысяч евро в качестве «долга».

Суринамский торговец сейчас находится под стражей. Он отрицает обвинения и связь с Промесом, однако в его телефоне нашли номер голландца.

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Источник: AD
Россия. Премьер-лига Спартак Промес Квинси
Комментарии (14)
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1673445123
«Если спартаковский восторг становится зенитовским разочарованием, значит, всe было не зря», — Зарема.
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шахта Заполярная
1673446115
Немытым становится страшновато, вот и начинают всякую хрень выдумывать, лишь бы внести нервозность в стан Спартака. То Абаскаль увольняется, то Промес наркобарон, что еще придумают ручные газпремовские, так называемые журналюги.
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Plyash
1673450022
Наши своих не бросают,Антошка будет играть дальше.
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alefreddy
1673452995
все это лажа может не наркоте был долг
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Владислав Vlad
1673454124
Да там не 400кг кокса было, Промес спёр два вагона наркоты. Точно. Вообще странно, что у них там в Нидерландах заводят дело о краже наркоты.))) Ну, типа - Где наркота? - Украли. - Заводим дело о краже, потерпевший, вы заяву писать будете???)))))
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NewLife
1673459144
Я перевел статью. Вот что говорит адвокат наркоторговца: Ван Бум: «То, что Промес заплатил бы ему 250 000 евро, — необоснованная сплетня. Информация была получена только Группой криминальной разведки и была освещена в СМИ. В основном это сплетни, больше ничего».
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NewLife
1673459550
Я думаю, нет дыма без огня. Плохой знак, что номер телефона Квинси был зашифрован в телефоне наркоторговца. По информации прессы суд о покушении на его кузена должен состояться 3 марта, Промеса хотят заслушать, но не думаю, что он поедет. Видимо отказ от поездки в Дубай тоже с этим связан.
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neim
1673523466
Оооо, так Промес ещё и к наркоторговле прислонился ? Точно, закроют его однако ... )))
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