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    Промеса подозревают в причастности к краже 400 килограмм кокаина. Он заплатил наркоторговцу 250 тысяч «долга» (AD)

    Полузащитник «Спартака» Квинси Промес заплатил 250 тысяч евро в качестве компенсации наркоторговцу, у которого украли 400 килограмм кокаина кокаина.

    • Сообщалось, что Промес и его семья вложили деньги в партию кокаина весом четыре тонны.
    • Суммарная стоимость наркотиков оценивается в 120 миллионов евро.
    • Бельгийская полиция обнаружила крупную партию кокаина в Антверпене в апреле 2020 года.

    По информации AD, оказалось, что наркотики были украдены в июле 2019 года у суринамского торговца Зигфрида Вортела. В связи с кражей также произошли два убийства.

    В списке причастных к краже фигурировало имя Промеса, но он заплатил наркоторговцу 250 тысяч евро в качестве «долга».

    Суринамский торговец сейчас находится под стражей. Он отрицает обвинения и связь с Промесом, однако в его телефоне нашли номер голландца.

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    Источник: AD

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    Сегодня, 16:43
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +763

      7:1 54 минуты назад

      жесть, до чего свеньи тупые.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1633

      шахта Заполярная 1 час назад

      Немытым становится страшновато, вот и начинают всякую хрень выдумывать, лишь бы внести нервозность в стан Спартака. То Абаскаль увольняется, то Промес наркобарон, что еще придумают ручные газпремовские, так называемые журналюги.

      3
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      Рейтинг: +763

      7:1 > шахта Заполярная 54 минуты назад

      гы-гы, и тут газпром виноват! капец, что в тарасофке курят (или нюхают)? а то, что квинси зулусенко реально сцыт выезжать заграницу - тоже происки газпрома, распускающего слухи? и других причин у него на это нет, по твоей тарасофской логике))

      1
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      Рейтинг: +1633

      шахта Заполярная > 7:1 39 минут назад

      Ну и глуп ты.

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      Рейтинг: +85

      ПалкоВводецъ (returned) > шахта Заполярная 1 минуту назад

      Пуговка от парток он, а не наркобарон. Обыкновенный уголовник шестёрка на побегушках у наркодельцов. Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +763

      7:1 1 час назад

      щас вылезет нанюханный suvorov51 и забомбит, что во всём виноват промквас. гы-гы-гы!

      1
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      Рейтинг: +548

      Азбука 1 час назад

      «Если спартаковский восторг становится зенитовским разочарованием, значит, всe было не зря», — Зарема.

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