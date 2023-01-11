Промеса подозревают в причастности к краже 400 килограмм кокаина. Он заплатил наркоторговцу 250 тысяч «долга» (AD)

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес заплатил 250 тысяч евро в качестве компенсации наркоторговцу, у которого украли 400 килограмм кокаина кокаина.

Сообщалось, что Промес и его семья вложили деньги в партию кокаина весом четыре тонны.

Суммарная стоимость наркотиков оценивается в 120 миллионов евро.

Бельгийская полиция обнаружила крупную партию кокаина в Антверпене в апреле 2020 года.

По информации AD, оказалось, что наркотики были украдены в июле 2019 года у суринамского торговца Зигфрида Вортела. В связи с кражей также произошли два убийства.

В списке причастных к краже фигурировало имя Промеса, но он заплатил наркоторговцу 250 тысяч евро в качестве «долга».

Суринамский торговец сейчас находится под стражей. Он отрицает обвинения и связь с Промесом, однако в его телефоне нашли номер голландца.

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