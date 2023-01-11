Стало известно, кто был главной целью «Зенита» в сделке с «Коринтиансом»

«Зенит» обменял нападающего Юри Алберто на защитника Роберта Ренана, полузащитника Ду Кейроса и право приоритетного выкупа нападающего Педро.

По информации журналиста Фабио Алейшо, главной целью клуба из Петербурга в сделке с «Коринтиансом» был 16-летний форвард. «Зенит» видит в Педро большой потенциал и уже относится к нему с большой любовью.

Педро – левый вингер.

16-летний игрок вызван в сборную Бразилии U-20 для участия в чемпионате Южной Америки среди молодежных команд.

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