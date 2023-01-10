«Спартак» в 2022 году отказался покупать Сычевого у «Оренбурга»

Футбольный функционер Виктор Панченко рассказал об отказе «Спартака» подписывать нападающего Владимира Сычевого.

– СМИ сообщают, что отступные Сычевого в новом контракте составят 200 миллионов рублей в случае перехода в «Зенит», один миллиард – для всех остальных клубов. Правда ли это? И почему такой перекос в сторону одного варианта?

– Читал комментарии по данному поводу и поражался неосведомленности комментирующих. Какие‑то питерские и московские блогеры, отошедшие от футбола люди полощут «Зенит», добрались уже до президента РФС, которому, уверен, нет ни малейшего дела до переходов Сычевого.

Сам футболист так видит свою карьеру, это было только его желание. Игрок имел право внести в контракт любой пункт, устраивающий работодателя, будь то последующие трансферы или устрицы на завтрак.

Если Сычевой, как ему кажется, решил облегчить себе дальнейшее трудоустройство, это исключительно его личное дело.

Могу добавить, что в минувшем году этого нападающего предлагали «Спартаку» за сумму отступных, указанную в его контракте с «Оренбургом» – 37,5 миллиона рублей.

«Спартак» отказался. Зато теперь человек, имевший непонятное отношение к предыдущему руководству клуба, выдвигает в медиапространстве нелепые версии. Смешно читать этот бред.

Если вы пытаетесь информировать людей, почему не спросить у самого футболиста, прежде чем публиковать откровенную чушь и искать заговоры там, где их нет?

Форвард зимой перешел из «Оренбурга» в «Крылья Советов».

Сычевой – лучший бомбардир сезона РПЛ (14 голов).

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